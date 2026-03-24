राजस्थान बोर्ड रचने जा रहा है नया इतिहास, 25 दिन में जारी करने जा रहा रिजल्ट
rajasthan board rbse 10th result 2026: बिहार बोर्ड के साथ कदम से कदम मिलाते हुए राजस्थान बोर्ड भी रिकॉर्ड 25 दिनों के भीतर बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी करने जा रहा है।
rajasthan board rbse 10th result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों स्टूडेंट्स की धड़कनें इस वक्त यकीनन तेज होंगी। इम्तिहान खत्म होने के बाद जो सबसे मुश्किल वक्त नतीजों का इंतजार होता है। लेकिन इस बार राजस्थान बोर्ड अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा तड़पाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आज 24 मार्च को राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। यहां पढ़ें राजस्थान 10वीं रिजल्ट लाइव अपडेट्स। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस साल राजस्थान बोर्ड एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 27 फरवरी 2026 को परीक्षाएं खत्म होने के बाद, बोर्ड ने जिस रॉकेट की स्पीड से काम किया है, उसे देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि 25 दिनों के अंदर ही राजस्थान बोर्ड की तरफ से रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।
मई-जून का इंतजार अब गुजरे जमाने की बात
अमूमन हम सबने यही देखा है कि बोर्ड की परीक्षाएं मार्च तक चलती हैं और फिर कॉपियां चेक होने में इतना वक्त लगता है कि रिजल्ट आते-आते मई या जून का महीना आ जाता है। स्टूडेंट्स की आधी गर्मियां तो इसी टेंशन में निकल जाती थीं कि रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन, 2026 में RBSE ने इस पुरानी रवायत को पूरी तरह से तोड़ दिया है। बोर्ड की शानदार प्लानिंग और मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि परीक्षाएं खत्म होने के महज 25 दिनों के भीतर ही रिजल्ट घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली गई। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर नतीजों का ऐलान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें
पर्दे के पीछे कैसे मुमकिन हुआ यह चमत्कार?
इतनी जल्दी रिजल्ट देना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फौज की दिन-रात की मेहनत छुपी हुई है। बोर्ड ने इस बार कॉपियों की जांच प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और तेज बनाने के लिए पूरे सूबे में 35,000 से भी ज्यादा अनुभवी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। ये शिक्षक दिन-रात एक करके पूरी शिद्दत के साथ कॉपियां जांचने के काम में जुटे हुए हैं ताकि किसी भी छात्र के मुस्तकबिल (भविष्य) के साथ कोई खिलवाड़ न हो और समय पर एकदम सटीक नतीजे दिए जा सकें। मूल्यांकन केंद्रों पर कड़ी निगरानी और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल ने भी इस काम को रफ्तार देने में बड़ी भूमिका निभाई है।
स्टूडेंट्स को क्या होगा फायदा?
रिजल्ट जल्दी आने का सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। पहले जहां बच्चे मई-जून तक असमंजस में रहते थे, वहीं अब मार्च में ही रिजल्ट आ जाने से उन्हें आगे की पढ़ाई की प्लानिंग करने के लिए भरपूर वक्त मिलेगा। 10वीं के छात्र आराम से सोच-समझकर अपनी 11वीं की स्ट्रीम (आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस) चुन सकेंगे। वहीं, 12वीं के छात्रों को देश-विदेश के बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का एक मजबूत हेड-स्टार्ट मिल जाएगा।
रिजल्ट चेक करने के लिए रहें तैयार
जैसे-जैसे तारीख करीब आ रही है, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और फर्जी लिंक्स भी वायरल होने लगते हैं। आपको ऐसी किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट की सबसे पक्की और आधिकारिक पुष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर ही नजर बनाए रखें। अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और अपना रोल नंबर एक डायरी में लिखकर सामने रख लें, ताकि रिजल्ट आते ही बिना किसी हड़बड़ी के आप अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव