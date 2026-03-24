RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड में पास होने के लिए चाहिए कितने मार्क्स?
RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं के परिणाम आज जारी करने जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक लाने होंगे।
RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड (RBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों स्टूडेंट्स के लिए अब एक बेहद अहम और सुकून भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिए, क्योंकि आज 24 मार्च 2026 बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जैसे-जैसे नतीजे का दिन करीब आ रहा है, वैसे-वैसे स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स के जहन में उत्सुकताएं बढ़ रही हैं। यहां पढ़ें राजस्थान 10वीं रिजल्ट लाइव अपडेट्स। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं...
एक पेपर में कुल कितने मार्क्स होते हैं?
बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर बच्चों में हमेशा एक खौफ सा रहता है, लेकिन अगर हम इसके पैटर्न को समझ लें, तो राह बेहद आसान हो जाती है। राजस्थान बोर्ड में हर सब्जेक्ट का पेपर कुल 100 मार्क्स का होता है। लेकिन ये 100 मार्क्स सीधे तौर पर सिर्फ थ्योरी के नहीं होते। बोर्ड ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से दो हिस्सों में बांटा है। इसमें से 80 मार्क्स आपकी थ्योरी परीक्षा के लिए रखे गए हैं, जो आप सेंटर पर जाकर लिखते हैं। वहीं, बाकी के 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथों में होते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के तौर पर आपको दिए जाते हैं।
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें
अगर बात करें 10वीं क्लास की, तो इसमें आमतौर पर 6 सब्जेक्ट्स की परीक्षा होती है। वहीं 12वीं क्लास का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, जहां बच्चों के पास अपनी स्ट्रीम के हिसाब से 3 से 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में दो लैंग्वेज पेपर्स (जैसे हिंदी और इंग्लिश) का इम्तिहान देना होता है।
पासिंग मार्क्स का क्या है असली गणित?
अब आते हैं उस सवाल पर जो हर स्टूडेंट के जहन में सबसे ऊपर है कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? बोर्ड के नियमों के मुताबिक, हर एक स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स हासिल करना अनिवार्य है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर या नियम के अनुसार अलग-अलग ये 33% का क्राइटेरिया पूरा करना होता है।
अगर हम 10वीं के कुल मार्क्स की बात करें, तो 6 सब्जेक्ट्स के हिसाब से टोटल 600 मार्क्स होते हैं। ऐसे में आपको अपनी मार्कशीट में 'पास' का शानदार ठप्पा देखने के लिए इन 600 में से कम से कम 198 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं, तो आपको आगे की क्लास में जाने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर किसी पेपर में नंबर कम रह जाएं तो क्या करें?
जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत के हिसाब से नतीजे नहीं मिलते। अगर राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में भी आपके साथ ऐसा होता है और आप एक या दो सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मायूस होने या घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऐसे स्टूडेंट्स को एक और शानदार मौका देता है।
आप अपना साल खराब होने से बचाने के लिए सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इसके तहत, आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना होगा जिसमें आपके नंबर कम रह गए थे। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो आपकी एक नई मार्कशीट बनकर आएगी जो इसी कंपार्टमेंट परीक्षा में हासिल किए गए नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी आपका साल भी बच जाएगा और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी।
रिजल्ट के दिन अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करें?
रिजल्ट वाले दिन अक्सर वेबसाइट्स पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप बिना किसी परेशानी के अपना नतीजा कैसे देख सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
1. सबसे पहले, राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको 'Examination Results 2026' या '10th/12th Result' का लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना सही रोल नंबर (Roll Number) डालना होगा।
4. रोल नंबर डालने के बाद 'Submit' या 'Get Result' वाले बटन पर क्लिक कर दें।
5. बस इतना करते ही कुछ ही सेकंड्स में आपकी मेहनत का नतीजा आपकी स्क्रीन पर चमकने लगेगा।
6. आखिर में, अपनी तसल्ली के लिए इस रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें और आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल कर रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव