Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं कल होगा जारी, Roll Number से यहां कर सकेंगे चेक

Mar 23, 2026 08:49 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कल यानी 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि नतीजे कल दोपहर में जारी किए जाएंगे।

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं कल होगा जारी, Roll Number से यहां कर सकेंगे चेक

RBSE 5th 8th Result 2026 Roll Number: राजस्थान में पढ़ने वाले लाखों नन्हे विद्यार्थियों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कल यानी 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि नतीजे कल दोपहर में जारी किए जाएंगे। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य भर से लगभग 25 लाख से अधिक छात्र सम्मिलित हुए थे।

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें

छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट केअलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी आसानी के चेक कर सकेंगे। आसानी से रिजल्ट पाने के लिए अभी अपना रजिस्ट्रेशन करें।

राजस्थान बोर्ड 5वीं 2026 का रिजल्ट

शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारियां

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान (बीकानेर) ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल दोपहर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंकों की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट घोषित होते ही आधिकारिक पोर्टल rajshaladarpan.rajasthan.gov.in और rajpsp.nic.in पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।

राजस्थान बोर्ड 8वीं रिजल्ट 2026

https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-8th-result

रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Class 5th or 8th Exam Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नंबर (Roll Number) और अपने जिले का नाम दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड (यदि पूछा जाए) भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें:RBSE Rajasthan Board 10th Result Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल, यहां लिंक

ग्रेडिंग सिस्टम का होगा प्रयोग

राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में पारंपरिक 'अंकों' के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करता है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 'A+', 'A', 'B', 'C' और 'D' ग्रेड दिए जाते हैं। जो छात्र 'E' ग्रेड प्राप्त करेंगे, उन्हें संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उन्हें नियमों के अनुसार सप्लीमेंट्री परीक्षा के माध्यम से सुधार का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

डिजिटल और फिजिकल मार्कशीट

कल जारी होने वाला ऑनलाइन परिणाम एक 'प्रोविजनल' मार्कशीट होगी। इसका उपयोग छात्र अगली कक्षा में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकते हैं। ओरिजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट छात्रों को कुछ दिनों बाद उनके संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित किए जाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
RBSE Rbse Result Rajasthan Board Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , Bihar Board 12th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।