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Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे मिलेगी सपनों को उड़ान; ये हैं आपके पास ऑप्शन

Mar 31, 2026 09:30 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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RBSE 12th Arts Commerce Science Result 2026 Online: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। आइए ऐसे ही कुछ बेस्ट करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं, जो हर स्ट्रीम के लिए बेस्ट है।

Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे मिलेगी सपनों को उड़ान; ये हैं आपके पास ऑप्शन

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। जहां 10वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को स्ट्रीम चुनाव की टेंशन रहती है, तो वहीं 12वीं के बाद ज्यादातर छात्रों को बेस्ट करियर ऑप्शन की तलाश रहती है। लेकिन बता दें कि 12वीं के बाद करियर चुनना आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा आसान भी है और चुनौतीपूर्ण भी। RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates

पहले जहां 12वीं के बाद ज्यादातर छात्र सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक ही सीमित रहते थे, वहीं आज के दौर में करियर के विकल्प काफी व्यापक हो चुके हैं। अब छात्र अपनी रुचि और स्किल्स के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर भी कई बार छात्रों और पैरेंट्स को यह स्पष्ट नहीं होता कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर जैसे विकल्पों के अलावा और कौन-कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अच्छा भविष्य और सम्मान दोनों मिल सकता है।

दरअसल, हर स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के अपने खास करियर विकल्प होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां किसी भी स्ट्रीम का छात्र आगे बढ़ सकता है। ये फील्ड न केवल सुरक्षित करियर देते हैं, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। आइए ऐसे ही कुछ बेस्ट करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं, जो हर स्ट्रीम के लिए बेस्ट है।

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कंप्यूटर साइंस और आईटी

अगर आपकी रुचि टेक्नोलॉजी में है, तो यह क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। 12वीं किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप बीसीए (Bachelor of Computer Applications) जैसे कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और आईटी सेक्टर में कई अवसर मिलते हैं।

अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी

आज के समय में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) और कंपनी सेक्रेटरी (CS) जैसे कोर्स केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहे। किसी भी स्ट्रीम के छात्र इन क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी (CMA) भी तेजी से उभरता हुआ विकल्प है, जिसमें फाइनेंस और कॉस्ट मैनेजमेंट की गहरी समझ विकसित की जाती है।

शेयर मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर

अगर आपको फाइनेंस और निवेश में रुचि है, तो शेयर ब्रोकर बनना भी एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) द्वारा आयोजित सर्टिफिकेशन परीक्षाएं पास करनी होती हैं। इस क्षेत्र में करियर ग्रोथ के साथ अच्छी कमाई की संभावना भी रहती है।

कानून (Law)

12वीं के बाद लॉ के क्षेत्र में भी शानदार अवसर हैं। छात्र 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे BA LLB, BBA LLB, BSc LLB या BCom LLB कर सकते हैं। इन कोर्स में दाखिले के लिए CLAT जैसी परीक्षा देनी होती है, जिससे देश के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में प्रवेश मिलता है।

पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन

अगर आपको लेखन, मीडिया या कम्युनिकेशन में रुचि है, तो पत्रकारिता एक आकर्षक क्षेत्र है। आज के डिजिटल युग में प्रिंट, टीवी और वेब मीडिया में कई अवसर मौजूद हैं। 12वीं के बाद BJMC या BA in Journalism जैसे कोर्स करके इस क्षेत्र में करियर शुरू किया जा सकता है।

टीचिंग और शिक्षा क्षेत्र

शिक्षण का क्षेत्र हमेशा से सम्मानजनक और स्थिर करियर माना जाता है। स्कूल टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद B.Ed और TET पास करना जरूरी है। वहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पोस्टग्रेजुएशन के बाद UGC NET परीक्षा पास करनी होती है।

प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरियां

आर्ट्स सहित किसी भी स्ट्रीम के छात्र सिविल सेवा, SSC, रेलवे और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ये क्षेत्र स्थिरता और सम्मान दोनों प्रदान करते हैं।

डिफेंस सर्विसेज (भारतीय सेना)

अगर आप देश सेवा का जज्बा रखते हैं, तो भारतीय सेना भी एक शानदार विकल्प है। ग्रेजुएशन के दौरान या बाद में CDS (Combined Defence Services) परीक्षा देकर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अधिकारी बन सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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