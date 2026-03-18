Rajasthan Board 10th Result Live: खत्म होने वाला है राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार, यहां मिलेगा Link

Rajasthan Board 10th Result Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार 10वीं का रिजल्ट काफी जल्दी जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 20 मार्च 2026 तक जारी हो सकता है। नतीजों की तिथि का ऐलान कभी भी हो सकता है। राज्य के करीब 10 लाख परीक्षार्थियों को अपने नतीजों का इंतजार है। परिणाम की घोषणा के बाद वे अपना रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं का परिणाम मार्च के महीने में जारी होगा। वरना अमूमन मार्च माह में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म होती हैं। दरअसल इस बार शिक्षा विभाग एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ कर रहा है। और अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने की योजना है। इसको देखते हुए 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी हो सकता है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 35 हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। सामान्यता दसवीं का परिणाम हमेशा 12वीं कक्षा के बाद जारी होता रहा है। ऐसा भी पहली बार होगा जब 12वीं के पहले 10वीं का परिणाम जारी होगा।

आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक, Direct Link

RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 FAQs : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट पर अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान बोर्ड 10वीं में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए?

राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं। एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 33 प्रतिशत होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषयों में 33 से कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

RBSE 10th Result 2026: वेबसाइट पर कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम

- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

RBSE 10th Result 2026 - SMS से कैसे चेक करें

राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल पर SMS आए तो इसके लिए आप www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं।

जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

स्टेप 1- www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाएं।

स्टेप 2 - अपना रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर आदि डिटेल्स भरें। सब्मिट करें।

स्टेप 3- रिजल्ट आते ही आपके मोबाइल पर रिजल्ट का SMS आएगा।

स्टेप 4 - SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

सबसे पहले राजस्थान बोर्ड 10वीं Live Hindustan पर देख सकेंगे, जानें कैसे

RBSE 10th Result 2026 कब आएगा?

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी होने की उम्मीद है।

RBSE 10th Result 2026 कहां देखें?

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा।

RBSE 10th Result देखने के लिए क्या चाहिए?

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थियों का रोल नंबर उनके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा।