राजस्थान बोर्ड 5th रिजल्ट 2026: क्या है राजस्थान की विशेष पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप, 5वीं पास छात्रों को मिलेगा लाभ
Rajasthan Board 5th Class Result 2026: राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजर परिवारों के मेधावी छात्रों के बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति।
RBSE Rajasthan Board 5th Class Result 2026: हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का दाखिला अच्छे स्कूल में हो। लेकिन कई बार पैसा नहीं होने के कारण मां-बाप बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजर परिवारों के मेधावी छात्रों के बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। इस योजना में चयनित बच्चों को कक्षा 6 में राज्य सरकार द्वारा चयनित निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है । यानी यह योजना कक्षा 5वीं पास छात्रों के लिए है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चला रही है। इस योजना के तहत SC (अनुसूचित जाति), ST (अनुसूचित जनजाति) और MBC (अति पिछड़ा वर्ग) के उन छात्रों को मौका देती है जो कक्षा 5 पास कर चुके हैं।
कैसे होता है चयन
विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में चयनित होने के लिए सबसे छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों का चयन होता है। चयनित छात्रों को कक्षा 6 में एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन सरकार द्वारा चुने गए प्राइवेट, नामी (प्रतिष्ठित) आवासीय स्कूलों में मिलता है ये स्कूल होस्टल वाले (Residential) होते हैं, यानी पढ़ाई के साथ रहने और खाने की सुविधा भी होती है। बता दें कि चयनित विद्यार्थियों को राज्यभर के 70 विद्यालयों में से 58 आरबीएसई और 12 सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा।
छात्र/छात्रा की पात्रता
1. छात्र/छात्रा को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
2. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में 5वीं कक्षा अध्यनरत या उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. छात्र/छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
5. इस योजना में एक माता-पिता की अधिकतम दो संतानें ही प्रवेश और लाभ के लिए पात्र होंगी।
डाक्यूमेंट्स
- मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
-छात्र-छात्रा की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
कैसा होता है प्रवेश परीक्षा का पेपर
प्रवेश से पहले परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।
प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों के पेपर में हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक व अंग्रेजी विषयों से 20-20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इन प्रश्नों को 2 घंटे में हल करना होगा।
परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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