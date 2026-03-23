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राजस्थान में प्रमोट करने का दौर खत्म, 5वीं और 8वीं बोर्ड में फेल होंगे बच्चे; 26 लाख छात्रों का रिजल्ट कल

Mar 23, 2026 07:42 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 24 मार्च 2026 को जारी होगा। इस बार नई पासिंग पॉलिसी लागू है, जिससे 26 लाख छात्रों को अब प्रमोट कर देने का दौर खत्म हो गया है।

राजस्थान में प्रमोट करने का दौर खत्म, 5वीं और 8वीं बोर्ड में फेल होंगे बच्चे; 26 लाख छात्रों का रिजल्ट कल

राजस्थान के शिक्षा जगत में मंगलवार यानी 24 मार्च 2026 का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। लंबे और बेचैन कर देने वाले इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य का फैसला होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट शाला दर्पण पोर्टल (Rajshaladarpan Portal) पर जाकर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से आसानी से चेक कर सकेंगे। लेकिन इस बार का रिजल्ट आम परिणामों जैसा नहीं है, यह कई मायनों में ऐतिहासिक और छात्रों की असली काबिलियत को परखने वाला साबित होगा।

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें

राजस्थान बोर्ड 5वीं 2026 का रिजल्ट

प्रमोट करने वाली पॉलिसी खत्म

सबसे बड़ा बदलाव और इस परिणाम की सबसे खास बात नई पासिंग पॉलिसी (New Passing Policy) है। लंबे समय से चली आ रही वह व्यवस्था अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, जिसमें छोटे बच्चों को बिना किसी सख्ती के स्वतः ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। इस बार शिक्षा विभाग ने नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक छात्र को हर विषय में पास होने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने ही होंगे। इस कड़े कदम का सीधा मतलब यह है कि इस साल 100 प्रतिशत पासिंग रिजल्ट देखने की उम्मीदें बहुत कम हैं। कॉपियों का मूल्यांकन पहले से कहीं ज्यादा सख्ती और बारीकी से किया गया है, जिसने अभिभावकों और छात्रों, दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और खोखली बुनियाद को मजबूत करने के मकसद से उठाया गया है।

26 लाख छात्रों को है नतीजों का इंतजार

परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल का आयोजन बेहद विशाल था। पूरे प्रदेश में हजारों परीक्षा केंद्रों पर 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी किस्मत और मेहनत आजमाई है। इनमें से कक्षा 5वीं के करीब 14 लाख मासूम छात्र हैं, जो अपनी पहली बड़ी बोर्ड परीक्षा का सामना कर रहे थे, जबकि कक्षा 8वीं में लगभग 12 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलीं, और वहीं 5वीं बोर्ड का आयोजन 20 फरवरी से 6 मार्च के बीच सफलतापूर्वक किया गया। हालांकि, इतनी बड़ी परीक्षा व्यवस्था के बीच कुछ जिलों से नकल की छिटपुट खबरें भी सामने आईं, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थानीय स्तर पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की और परीक्षा की गरिमा को बनाए रखा।

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हमेशा आसमान छूता है 5वीं और 8वीं का परिणाम प्रतिशत

अगर हम राजस्थान बोर्ड के पिछले कुछ सालों के इतिहास को देखें, तो 5वीं और 8वीं का परिणाम हमेशा से आसमान छूता रहा है। पिछले कई सालों से यह आंकड़ा लगातार 95 प्रतिशत के पार ही रहा है। आपको याद दिला दें कि साल 2025 में भी कुल सफलता का प्रतिशत 96.8 के करीब दर्ज किया गया था। उस साल भी हमेशा की तरह लड़कियों ने अपनी मेधा का परचम लहराते हुए लड़कों को पछाड़ दिया था। इसके साथ ही, 10वीं बोर्ड के भी करीब 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, जिनका पिछले साल का परिणाम 93.6 प्रतिशत रहा था। लेकिन पुरानी पासिंग पॉलिसी के खत्म होने के बाद, इस बार के आंकड़ों पर सबकी पैनी नजर रहेगी कि क्या यह ग्राफ नीचे आता है या छात्र नई चुनौती पर खरे उतरते हैं।

दो बार परीक्षा व्यवस्था से छात्रों को राहत

इतनी सख्ती के बावजूद, शिक्षा विभाग ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य का भी पूरा ख्याल रखा है। नई व्यवस्था के तहत साल में दो बार परीक्षा का शानदार प्रावधान लागू किया गया है। अगर कोई छात्र नई पॉलिसी के तहत किसी विषय में 33 प्रतिशत अंक नहीं ला पाता है या असफल हो जाता है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट जारी होने के महज 45 दिनों के भीतर 'कंपार्टमेंट परीक्षा' का आयोजन किया जाएगा। यह सुधार का एक बेहतरीन मौका होगा, ताकि बच्चों का पूरा साल खराब न हो।

इतनी जल्दी क्यों जारी हो परिणाम

परिणाम इतनी जल्दी जारी करने के पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण भी है। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग चाहता है कि नए सत्र की शुरुआत से पहले सभी प्रवेश प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी कर ली जाएं। इस नई और सख्त व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों में छोटी उम्र से ही पढ़ाई के प्रति एक जिम्मेदारी और गंभीरता का भाव पैदा हो। कंपार्टमेंट के रूप में अतिरिक्त अवसर मिलने से उनका आत्मविश्वास भी नहीं टूटेगा और वे एक मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ सकेंगे। कल का दिन यकीनन राजस्थान के लाखों घरों में जश्न और नई सीख दोनों लेकर आने वाला है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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