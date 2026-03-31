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राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आउट,अब इंजीनियरिंग में करियर बनाने की बारी; ये हैं राज्य के टॉप कॉलेज

Mar 31, 2026 11:19 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan Board 12th Science Result 2026: यदि आप भी राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट के बाद इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो राजस्थान में आपके लिए देश के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। राजस्थान के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट यहां देखें।

राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आउट,अब इंजीनियरिंग में करियर बनाने की बारी; ये हैं राज्य के टॉप कॉलेज

Rajasthan Board 12th Science Result 2026, rajeduboard.rajasthan.gov.in: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा 12वीं के नतीजे घोषित किए जाने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों के बीच भविष्य की राह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। परीक्षा की चुनौती पार करने के बाद अब असली परीक्षा एक सही कॉलेज और करियर चुनने की है। यदि आप भी राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट के बाद इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो राजस्थान में आपके लिए देश के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। आज हम आपको राज्य के उन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में बताएंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates

राजस्थान के इन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट, उनकी विशेषता और एडमिशन प्रक्रिया के साथ यहां दी गई है। यह जानकारी राजस्थान बोर्ड 12वीं (2026) के बाद करियर चुनने में आपकी मदद करेगी।

राजस्थान के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज: फीस, पैकेज और एडमिशन गाइड

1. आईआईटी (IIT) जोधपुर- 2008 में स्थापित यह संस्थान 850 एकड़ के अत्याधुनिक कैंपस में फैला है। यहां की फीस लगभग 1 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर है और औसत सालाना सैलरी पैकेज 15 लाख रुपये तक रहता है। इसके लिए JEE Advanced स्कोर और JoSAA काउंसलिंग अनिवार्य है।

2. एनआईटी (NIT) जयपुर (MNIT)- 1963 में स्थापित यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहां एडमिशन JEE Main परीक्षा और JoSAA काउंसलिंग के माध्यम से मिलता है।

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3. ट्रिपल आईटी (IIIT) कोटा- पीपीपी (PPP) मॉडल पर आधारित यह संस्थान अन्य IIIT के मुकाबले काफी किफायती है। यहां की फीस लगभग 90,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है। एडमिशन JEE Main और JoSAA काउंसलिंग के जरिए होता है।

4. एमबीएम (MBM) यूनिवर्सिटी, जोधपुर- यह 1951 में स्थापित एक ऐतिहासिक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहां कम बजट में बेहतरीन शिक्षा मिलती है। एडमिशन के लिए REAP (रीप) काउंसलिंग और JEE Main स्कोर को प्राथमिकता दी जाती है।

5. सीटीएई (CTAE), उदयपुर- झीलों की नगरी में स्थित यह सबसे किफायती सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। सरकारी फंडेड सीटों के लिए फीस मात्र 17,350 रुपये प्रति सेमेस्टर से शुरू होती है। एडमिशन के लिए भी REAP काउंसलिंग अनिवार्य है।

6. वनस्थली विद्यापीठ, टोंक- यह दुनिया का सबसे बड़ा पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित आवासीय विश्वविद्यालय है। यहां JEE स्कोर नहीं चलता; एडमिशन स्वयं के एप्टीट्यूड टेस्ट और 12वीं के मेरिट के आधार पर होता है।

रीप (REAP) काउंसलिंग: सफलता की कुंजी

छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों (जैसे MBM और CTAE) और कई निजी कॉलेजों में दाखिले के लिए रीप (REAP - Rajasthan Engineering Admission Process) काउंसलिंग अनिवार्य है। भले ही आपका जेईई मेंस स्कोर अच्छा हो, लेकिन राज्य के इन कॉलेजों में सीट सुरक्षित करने के लिए आपको रीप के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। 12वीं के नतीजे आने के बाद अब समय है कि आप अपनी रुचि, बजट और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही कॉलेज का चुनाव करें। सही दिशा में उठाया गया एक कदम आपके इंजीनियरिंग के सपने को हकीकत में बदल सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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