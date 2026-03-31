राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट वेबसाइट, SMS, डिजिलॉकर और UMANG App पर ऐसे देखें
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड द्वारा आज 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जानिए वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग एप से कैसे देखें रिजल्ट।
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। बोर्ड द्वारा आज 31 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के तीनों स्ट्रीम यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का परिणाम एक साथ घोषित कर दिए गए। यहां देखें राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। इस साल राजस्थान बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा कर इतिहास रचने की तैयारी की है।
RBSE 12th Result 2026: रिजल्ट चेक करने के आधिकारिक माध्यम
छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर देख सकते हैं -
1. rajeduboard.rajasthan.gov.in
2. rajresults.nic.in
3. DigiLocker App
4. UMANG App
RBSE 12th Result 2026: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर 'Main Examination Results 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
अब अपनी स्ट्रीम (Arts, Science या Commerce) का चयन करें।
अपना Roll Number दर्ज करें और 'Submit' बटन दबाएं।
आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें या प्रिंटआउट ले लें।
RBSE 12th Result 2026: DigiLocker और UMANG ऐप पर मार्कशीट
छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट DigiLocker और UMANG ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा। बोर्ड द्वारा जारी यह डिजिटल मार्कशीट प्रोविजनल होगी, जिसे आगे के एडमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से कुछ दिनों बाद प्राप्त होगी।
RBSE 12th Result 2026: कैसा रहा पिछला प्रदर्शन
पिछले साल यानी 2025 में राजस्थान बोर्ड ने 22 मई को नतीजे घोषित किए थे। उस समय कुल पास प्रतिशत 98.43% रहा था, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम ने 99.07% के साथ बाजी मारी थी। इस बार परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य भर के लगभग 8 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव