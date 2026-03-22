Rajasthan Board Result 2026 Live: क्या कल जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर करें चेक

RBSE Rajasthan Board 10th class Result 2026

Sun, 22 Mar 2026 07:13 AM IST

RBSE Rajasthan Board 10th class Result 2026, rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल 23 मार्च को घोषित होगा या नहीं, इस पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि नतीजे 23 मार्च को आ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की ओर से अभी तक 10वीं बोर्ड रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। करीब 10 लाख छात्रों को अपने नतीजों का बेसब्री है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 23 मार्च को अगर परिणाम जारी नहीं हो पाता है तो इसके बाद कुछेक दिनों के भीतर कभी भी आ सकता है। विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर भी चेक कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है, लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के चलते रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने से पहले बोर्ड या शिक्षा मंत्री इसकी पुष्टि कर देते हैं, लेकिन इस बार अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बोर्ड का प्रयास था कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर 20 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक, Direct Link RBSE 10th Result 2026 कहां देखें? राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा। RBSE 10th Class Result kab aaega : अब कब जारी होगा RBSE 10वीं रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च या उसके बाद कुछेक दिनों में जारी होने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश है कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से समय पर शुरू हो जाए, इसलिए रिजल्ट जल्द जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर मार्च में रिजल्ट आता है, तो यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि पहले नतीजे मई में घोषित होते रहे हैं।

22 Mar 2026, 06:58:10 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: कब हुई थी राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा, रिजल्ट कब RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10वीं के एग्जाम 12 से लेकर 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित हुए थे। पहले पेपर के बाद से ही कॉपियां चेक करने का काम तेजी से चल रहा था। अवकाश के दिन भी कॉपियां चेक हुईं। 23 मार्च को या उसके बाद राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी है।

22 Mar 2026, 06:36:27 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं का पिछले वर्षों का परिणाम RBSE 10th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं का पिछले वर्षों का परिणाम 2025: 93.60 प्रतिशत 2024: 93.04 प्रतिशत 2023: 90.49 प्रतिशत 2022: 82.89 प्रतिशत 2021: 99.56 प्रतिशत 2020: 80.63 प्रतिशत 2019: 79.9 प्रतिशत 2018: 79.86 प्रतिशत

22 Mar 2026, 06:18:00 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: livehindustan.com वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 Live: परिणाम की घड़ी नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई है। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा के साथ राज्य के करीब 10 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होगा। विद्यार्थी उपरोक्त आरबीएसई वेबसाइट्स के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-result पर भी 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट अगले सप्ताह की शुरुआत में घोषित होने की संभावना है। राजस्थान बोर्ड, अजमेर परिणाम तैयार करने के काम में जुटा है।

22 Mar 2026, 06:08:53 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

22 Mar 2026, 06:02:18 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल यानी 2025 में आरबीएसई 10वीं रिजल्ट कैसा रहा था RBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल यानी 2025 में आरबीएसई 10वीं परीक्षा में कुल 93.60 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे। राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम 2025 29 मई को आया था। लड़कों का पास प्रतिशत 93.16 फीसदी और लड़कियों का 94.08 फीसदी रहा था। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 में शामिल हुए कुल 1071460 विद्यार्थियों में से 546370 विद्यार्थी फर्स्ट डिविजन में पास हुए, जबकि 376774 छात्र सेकेंड डिविजन से और 79519 विद्यार्थी थर्ड डिविजन से पास हुए थे।

22 Mar 2026, 06:02:18 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी का ऑप्शन RBSE 10th Result 2026 Live: मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी यानी मार्क्स रीवेरिफिकेशन के लिए भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जिनके दो से ज्यादा विषयों में 33 से कम मार्क्स आएंगे, वे फेल करार दिए जाएंगे।

22 Mar 2026, 06:02:18 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट में कौन पास, क्या है पासिंग मार्क्स नियम RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं। एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 33 प्रतिशत होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषयों में 33 से कम अंक आने पर स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा।