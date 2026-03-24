राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में किस जिले ने मारी बाजी, कहां से रहे सबसे ज्यादा पास?
rajasthan board 10th result 2026 district wise statistics: राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 के जिला-वार आंकड़े सामने आ गए हैं। जानिए किस जिले का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा, कहां लड़कियों ने बाजी मारी और पूरी तस्वीर क्या कहती है।
rajasthan board 10th result 2026 district wise statistics: राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के साथ साथ जिलेवार विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट के जिलेवाल विवरण पर नजर डालें तो झुंझूनू में 97% से ऊपर का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। खास बात ये कि लगभग हर जिले में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है।
किस जिले ने मारी सबसे बड़ी बाजी
अगर पूरे आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने इस बार कमाल कर दिया। झुंझुनू जिले का कुल पास प्रतिशत करीब 97.77% रहा, जो पूरे राज्य में सबसे ऊंचे स्तर पर दिखता है। वहीं सीकर भी पीछे नहीं रहा, जहां करीब 97.43% छात्र पास हुए। नागौर और डीडवाना-कुचामन जैसे जिले भी 97% के आसपास पहुंचकर टॉप पर बने रहे। इन जिलों में लगातार बेहतर शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की तैयारी का असर साफ दिखाई देता है।
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जयपुर जैसे बड़े जिले की क्या रही स्थिति
राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए। यहां कुल 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से लगभग 94.66% छात्र पास हुए। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद यह रिजल्ट संतुलित माना जा रहा है। यह दिखाता है कि बड़े शहरों में भी प्रतियोगिता काफी कड़ी है, लेकिन पास प्रतिशत मजबूत बना हुआ है।
लड़कियों ने फिर मारी बाजी
ज्यादातर जिलों में एक ट्रेंड साफ दिखा और वो है लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन। अजमेर में लड़कियों का पास प्रतिशत लगभग 95.37%, जबकि लड़कों का करीब 93.57% रहा। अलवर में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में लड़कियों का पास प्रतिशत 98% से ऊपर पहुंच गया।
किन जिलों में रहा थोड़ा कमजोर प्रदर्शन
वहीं कुछ जिलों में प्रदर्शन का स्तर थोड़ा कम दिखाई दिया। जिसमें धौलपुर और कोटा जैसे जिले हैं जिनका प्रदर्शन 90 प्रतिशत के नीचे था। धौलपुर में कुल पास प्रतिशत करीब 87.52% रहा। वहीं कोटा में भी लगभग 89.25% रिजल्ट आया। झालावाड़ और बारां जैसे जिलों में भी 90% के आसपास प्रदर्शन रहा।
सीमावर्ती और छोटे जिलों की दिलचस्प तस्वीर
जैसलमेर, सिरोही और सलूम्बर जैसे छोटे या सीमावर्ती जिलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जैसलमेर में करीब 92.64%, सिरोही में करीब 96.05% और सलूम्बर में करीब 91.26% रिजल्ट रहा। पूरे राज्य के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ है कि राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट इस बार संतुलित और मजबूत रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव