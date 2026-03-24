राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में छोटे जिलों ने मचाया धमाल, पढ़ें जयपुर-बीकानेर का हाल
rajasthan board 10th result 2026 district wise analysis: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 के जिला-वार आंकड़ों में छोटे जिलों ने अपनी शानदार कामयाबी से बड़े शहरों को पछाड़ दिया है।
rajasthan board 10th result 2026 district wise analysis: राजस्थान बोर्ड (RBSE) 10वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। इसके साथ जिलेवार आंकड़े भी जारी किए गए हैं। 2026 के परिणाम में राजस्थान के छोटे जिलों ने बड़े जिलों की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। जिन जिलों को सुविधाओं के लिहाज से पीछे या आम माना जाता था, उनके छात्र-छात्राओं ने अपनी मेहनत की ऐसी चमक बिखेरी है कि बड़े-बड़े शहर भी उनके सामने फीके पड़ गए हैं। छोटे शहरों, कस्बों और यहां तक कि सीमावर्ती इलाकों से आने वाले बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसलों में उड़ान हो, तो कामयाबी किसी बड़ी कोचिंग या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती। आइए देखते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में छोटे जिलों और बड़े जिलों के आंकड़ों के बारे में...
छोटे जिलों ने बदल दी रिजल्ट की पूरी कहानी
राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजों के साथ जारी किए गए ताजा आंकड़ों पर पैनी नजर डालें, तो डीडवाना-कुचामन, नागौर और झुंझुनू जैसे जिले इस बार सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं।
झुंझुनू का जलवा: शेखावाटी का यह जिला करीब 97.77% पास प्रतिशत के साथ पूरे प्रदेश में टॉप पर काबिज है। यहां के बच्चों ने हर विषय में बेहतरीन पकड़ दिखाई है।
सीकर और नागौर की छलांग: शिक्षा के नए हब के रूप में उभर रहे सीकर और नागौर ने भी कमाल किया है। इन दोनों ही जिलों का पास प्रतिशत 97% के आसपास रहा है।
डीडवाना-कुचामन की दमदार एंट्री: नवगठित जिलों में शामिल डीडवाना-कुचामन ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए 97% से ऊपर का शानदार प्रदर्शन किया है।
बड़े शहरों में भीड़ ज्यादा लेकिन प्रतिशत की रेस में पिछड़े
हमेशा से शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाने वाली राजधानी जयपुर राजधानी जयपुर में इस बार नतीजे करीब 94.66% रहे। इसमें कोई शक नहीं कि संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा छात्र यहीं से परीक्षा में बैठे थे, लेकिन जब बात कुल पास प्रतिशत की आई तो छोटे जिले राजधानी से कहीं आगे निकल गए। जोधपुर और बीकानेर जैसे संभाग स्तर के बड़े शहरों ने भी अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जब हम टॉप जिलों की लिस्ट देखते हैं तो ये बड़े शहर रेस में थोड़े हांफते हुए और पीछे छूटते हुए नजर आते हैं। जोधपुर में 96.48 प्रतिशत तो वहीं बीकानेर में 93.68 प्रतिशत छात्र पास हुए।
हर जिले में दिखा लड़कियों का एकतरफा दबदबा
इस साल के रिजल्ट का सबसे खूबसूरत और मजबूत पहलू यह रहा कि लड़कियों ने हर जिले में लड़कों को पछाड़ दिया है। प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, बेटियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। अजमेर, अलवर और जयपुर जैसे बड़े जिलों में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा रहा है। वहीं झुंझुनू में तो लड़कियों का पास प्रतिशत लगभग 98% के करीब पहुंच गया है। धौलपुर का पास प्रतिशत करीब 87.52% रहा। शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में पास प्रतिशत 89.25% पर सिमट गया। बारां और झालावाड़ जैसे जिलों का आंकड़ा भी 90% के आसपास ही रहा।
सीमावर्ती इलाकों का उभार
राजस्थान के सरहदी जिले से भी इस बार बहुत ही सुकून देने वाली खबरें आई हैं। जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर जैसे जिलों के बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। बाड़मेर ने सबको चौंकाते हुए करीब 96.14% का शानदार पास प्रतिशत हासिल किया है। सिरोही का आंकड़ा भी 96% से ज्यादा रहा। वहीं जैसलमेर ने भी 92% से ऊपर का बेहतरीन रिजल्ट दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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