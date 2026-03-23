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RBSE 10th result 2026 date: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर कर सकेंगे चेक

Mar 23, 2026 04:46 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 10वीं का परिणाम 2026 कल 24 मार्च को जारी होगा। रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे। पहले रिपोर्ट्स में 20 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की बात कही गई थी, लेकिन छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण यह संभव नहीं हो सका।

RBSE 10th result 2026 date: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर कर सकेंगे चेक

RBSE 10th result 2026 date : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 10वीं का परिणाम 2026 कल 24 मार्च को जारी होगा। रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे। पहले रिपोर्ट्स में 20 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की बात कही गई थी, लेकिन छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण यह संभव नहीं हो सका। कुछ दिन पहले सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका था। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बावजूद प्रशासनिक औपचारिकताएं, अंतिम सत्यापन और छुट्टियों के कारण देरी हुई है।

इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा

RBSE कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में कुल 10,68,078 छात्र पंजीकृत थे। परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गईं। 12वीं में 9,09,087, प्रवेशिका में 7,811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4,122 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

RBSE 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें - स्टेप बाय स्टेप

रिजल्ट जारी होने पर छात्र निम्न स्टेप्स फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'RBSE Secondary (Class 10) Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा भरें।

5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

7. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

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रिजल्ट के बाद क्या करें

रिजल्ट घोषित होने के बाद बोर्ड री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) और सप्लीमेंट्री परीक्षा की जानकारी जारी करेगा। जो छात्र अंकों से असंतुष्ट हैं, वे निर्धारित समय में री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेल होने वाले छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलेगा। छात्रों को सलाह है कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और प्रेस रिलीज पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज से सावधान रहें।

RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम

- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा

RBSE कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में कुल 10,68,078 छात्र पंजीकृत थे। परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गईं। 12वीं में 9,09,087, प्रवेशिका में 7,811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4,122 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मार्च की शुरुआत से चला ।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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