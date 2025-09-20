राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती; 574 पदों पर आवेदन शुरू, नियम बदले

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आयोग ने सेवा नियमों में बदलाव के बाद पहले जारी की गई वैकेंसी को रद्द कर नई वैकेंसी निकाली है। पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। पिछली बार इस भर्ती के लिए करीब पौने दो लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। आयोग की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को तीनों पेपर में अलग-अलग न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इसके अलावा कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। यह नियम जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों पर लागू रहेगा। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि पहले की लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के आधार पर ऐसे उम्मीदवार भी चयनित हो जाते थे, जिनके अंक बहुत कम या माइनस में होते थे। कॉलेज शिक्षा विभाग में पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। अब आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केवल न्यूनतम अंकों की पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही मेरिट में शामिल किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए पूरी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आयोग की ओर से आंसर की के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जा सकेगी।