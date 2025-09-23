rajasthan assistant engineer exam 2024 rpsc ae admit card download राजस्थान सहायक अभियंता (प्री) एग्जाम 2024; अभ्यर्थी 25 सितंबर से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, Career Hindi News - Hindustan
राजस्थान सहायक अभियंता (प्री) एग्जाम 2024; अभ्यर्थी 25 सितंबर से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 23 Sep 2025 09:05 PM
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को उनके आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर देख सकते हैं।

परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 सितंबर 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक एवं जन्म दिनांक के माध्यम से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने 1014 पदों पर वैकेंसी निकाली थी।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल में सिटीजन ऐप्स के रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परीक्षा कार्यक्रम:

• 28 सितंबर 2025: सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर दोपहर 3 बजे से सांय 5 बजे तक होगा।

• 29 सितंबर 2025: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर दोपहर 3 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित होगा।

• 30 सितंबर 2025: एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।

परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे प्रत्येक सत्र में समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूरा हो सके।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना होगा। प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा होना आवश्यक है। स्पष्ट फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी दलाल, मीडिएटर या समाजकंटक के बहकावे में न आएं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा पास कराने के नाम पर रिश्वत या अन्य प्रलोभन देता है, तो इसे प्रमाण सहित जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि अनुचित साधनों के उपयोग या अन्य कृत्यों में संलिप्त पाए जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और चल-अचल संपत्ति जब्त की जा सकती है।

