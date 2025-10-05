rajasthan agriculture school lecturer recruitment exam pattern eligibility details राजस्थान एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती, जानिए पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और योग्यता की पूरी जानकारी, Career Hindi News - Hindustan
rajasthan agriculture school lecturer recruitment exam pattern eligibility details

राजस्थान एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती, जानिए पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और योग्यता की पूरी जानकारी

rajasthan agriculture school lecturer recruitment 2025: राजस्थान एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर (प्रोफेसर) भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, योग्यता और आयु सीमा की पूरी जानकारी यहां जानें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:39 PM
राजस्थान एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती, जानिए पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और योग्यता की पूरी जानकारी

rajasthan agriculture school lecturer recruitment 2025: राजस्थान में निकली एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर (प्रोफेसर) भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह वक्त काफी अहम है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 400 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। ऐसे में अगर आपने भी आवेदन किया है तो सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न और नियमों को समझना बेहद जरूरी है। कई उम्मीदवारों को यह जानकारी नहीं होती कि परीक्षा कैसे होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो आइए जानते हैं पूरा विवरण।

क्या है परीक्षा पैटर्न

राजस्थान एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे।

  • पेपर I - 150 अंकों का होगा और इसकी अवधि डेढ़ घंटे की होगी।
  • पेपर II - 300 अंकों का होगा और इसकी अवधि तीन घंटे की होगी।
  • दोनों ही पेपरों में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे।

नेगेटिव मार्किंग

हर उम्मीदवार के मन में यह सवाल होता है कि क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बता दें कि इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग लागू है। प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-तिहाई हिस्सा काटा जाएगा। इसलिए तैयारी करते समय सिर्फ उत्तर लिखना ही नहीं बल्कि सही उत्तर पर ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी है।

क्या है योग्यता मानदंड

  • इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास कुछ खास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त कृषि/बागवानी में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
  • संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होना भी अनिवार्य है।
  • साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी.एड. डिग्री होना जरूरी है।
  • उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की समझ भी होना आवश्यक है।

क्या रखी गई है आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

क्या है उम्मीदवारों को सलाह

परीक्षा से जुड़े किसी भी नए अपडेट या बदलाव के लिए उम्मीदवारों को आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

