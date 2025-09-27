राजस्थान में AEN परीक्षा कल से,पढ़ें एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और OMR शीट के नियम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियंता (AEN) भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन कल 28 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियंता (AEN) भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन कल 28 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए कुल 58 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि भर्ती में 1014 पदों पर चयन होना है। परीक्षा का आयोजन जयपुर और अजमेर जिले के 162 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

परीक्षा तीन दिन तक चलेगी। पहले दिन यानी 28 सितंबर को दो पेपर होंगे।

• सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा।

• दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा।

अजमेर में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 14 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं जयपुर में सबसे अधिक उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचेंगे।

• 29 सितंबर 2025: सुबह 10 से 12 बजे तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दोपहर 3 से 5 बजे तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी।

• 30 सितंबर 2025: सुबह 10 से 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 60 मिनट पहले पहुंचना होगा। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के चलते समय पर पहुंचना जरूरी है।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र RPSC की आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पर अपनी हाल ही की रंगीन फोटो लगानी होगी।

परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को फोटो युक्त पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। इसके लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) अनिवार्य किया गया है। यदि आधार कार्ड की फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य वैध आईडी स्वीकार किए जाएंगे।

परीक्षा OMR शीट पर होगी। आयोग ने बताया कि प्रत्येक पेपर के दौरान OMR शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

आयोग ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे परीक्षा के दौरान किसी भी दलाल, कोचिंग एजेंट या आपराधिक तत्व के बहकावे में न आएं। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है या नकल करता पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी।

परीक्षा में गड़बड़ी करने पर संबंधित अभ्यर्थी को आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे कठोर दंड भुगतने पड़ सकते हैं।

अगर किसी उम्मीदवार से पैसे या रिश्वत की मांग की जाती है तो वह सीधे RPSC कंट्रोल रूम (0145-2635200, 2635212, 2635255) पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। आयोग ने कहा है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।