राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है, जिसका इतिहास करीब 532 साल पुराना है। लेकिन समय के साथ-साथ इस गांव की दिशा और दशा बदलती गई। आज इस गांव ने देश को सेना के जवानों से लेकर IAS, IPS और RAS जैसे प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं।

राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है, जिसका इतिहास करीब 532 साल पुराना है। लेकिन समय के साथ-साथ इस गांव की दिशा और दशा बदलती गई। आज इस गांव ने देश को सेना के जवानों से लेकर IAS, IPS और RAS जैसे प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। यहां की एक बेटी ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर भी गांव का नाम रोशन किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के झुंझुनूं जिले में स्थित बुडानिया गांव की। जानकारी के मुताबिक, इस गांव की स्थापना 1494 में हुई थी। इस गांव की पहचान सिर्फ इसकी ऐतिहासिक विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां के लोगों ने देश सेवा, प्रशासनिक सेवाओं और खेलों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। गांव के इतिहास में स्वाभिमान के लिए पलायन की एक लोककथा भी प्रचलित है।

क्या है बुडानिया गांव का इतिहास बुडानिया गांव झुंझुनु जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी स्थापना विक्रम संवत 1551 यानी 1494 ईस्वी में नागराज बुडानिया ने की थी। करीब साढ़े पांच सौ साल के इतिहास को समेटे इस गांव ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। कभी यहां अहीर समाज की बस्ती हुआ करती थी, जबकि वर्तमान में जाट समाज की आबादी अधिक है।

गांव के इतिहास से जुड़ी एक लोककथा आज भी ग्रामीणों के बीच सुनाई जाती है। इसके मुताबिक, एक समय नरहड़ के नवाब की भैंस बेकाबू हो गई थी। गांव की एक युवती ने अपने साहस से उसे काबू कर लिया। युवती की बहादुरी से प्रभावित होकर नवाब ने उसके लिए निकाह का प्रस्ताव भेजा। हालांकि, समाज ने इसे अपने धर्म और स्वाभिमान से जुड़ा मामला मानते हुए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बताया जाता है कि नवाब के दबाव के आगे झुकने के बजाय अहीर समाज के लोगों ने रातों-रात गांव छोड़ दिया। इसके बाद धीरे-धीरे यहां दूसरी आबादी बसती गई। यह लोककथा आज भी गांव की लोकस्मृति में स्वाभिमान और साहस की कहानी के तौर पर जीवित है।

गांव ने दिए IAS, IPS और RAS अधिकारी बुडानिया गांव की उपलब्धियों में प्रशासनिक सेवाओं में यहां के लोगों की भागीदारी भी खास है। न्यूज 18 हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, गांव के हनुमान सिंह बुडानिया पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में जगह बनाई। वहीं, संत कुमार बुडानिया एडीएम के पद से रिटायर हुए। धीरज झाझड़िया भी तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नई जेनरेशन में अक्षय बुडानिया ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और सरोज मेघवाल ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में जगह बनाकर गांव का नाम रोशन किया है। अक्षय 2018 बैच के आईएएस अधिकारी है। इन अधिकारियों की उपलब्धियों से गांव के युवाओं को भी आगे बढ़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने की प्रेरणा मिलती है।

देश के लिए दी है कुर्बानी प्रशासनिक सेवाओं के साथ बुडानिया की पहचान देश की रक्षा में योगदान देने वाले वीर जवानों से भी है। गांव के सिपाही देवकरण झाझड़िया 4 अप्रैल 2001 को जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के सम्मान में गांव के सरकारी विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह विद्यालय आज भी नई पीढ़ी को उनके बलिदान की याद दिलाता है। गांव के कई युवा भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं और देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं।