Rajasthan 4th Grade Result : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट मेरिट लिस्ट आज यहां से कर सकेंगे डाउनलोड rssb.rajasthan.gov.in

संक्षेप: Rajasthan 4th Grade Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। आज 16 जनवरी को ग्रुप डी भर्ती का परिणाम व कटऑफ के साथ मेरिट लिस्ट जारी होगी।

Rajasthan 4th Grade Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। आज 16 जनवरी को ग्रुप डी भर्ती का परिणाम व कटऑफ के साथ मेरिट लिस्ट जारी होगी। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने इसकी पुष्टि की है। चयन बोर्ड ने कहा है कि सभी शिफ्ट की कंबाइंड कट ऑफ होगी, अलग शिफ्ट की अलग अलग नहीं। सिलेक्शन हर शिफ्ट से लगभग बराबर होंगे। हर कैटिगरी की कट ऑफ दिए हुए पदों के वर्गीकरण के हिसाब से ही होगी।

इससे पहले इस भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर आपत्तियां ली जा चुकी हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के 6 पेपर के 600 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों पर लगभग 1400 ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए थे।

परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है।

आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के लिए इसी साल मार्च अप्रैल माह में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई जा चुकी है। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए थे। इसमें से 85.9 फीसदी यानी 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।

Direct Link How to Download the Rajasthan Grade 4 Result 2025 : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें - ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करें और फिर रिजल्ट्स टैब पर क्लिक करें।

- अब 'राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती 2024-25 का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट' लिंक देखें।

- राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट 2025-26 स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे।