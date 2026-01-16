Rajasthan 4th Grade Result Live: rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाला है राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट, मेरिट लिस्ट PDF

Rajasthan 4th Grade result

Fri, 16 Jan 2026 02:09 PM IST

Rajasthan 4th Grade Result Live Updates , rssb.rajasthan.gov.in : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर घोषित होगा। उम्मीद की जा रही है कि चयन बोर्ड आज 16 जनवरी को शाम के समय कभी भी ग्रेड 4 रिजल्ट जारी कर सकता है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के परिणाम के साथ कटऑफ व मेरिट लिस्ट भी आएगी। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने कहा है कि सभी शिफ्ट की कंबाइंड कट ऑफ होगी, अलग शिफ्ट की अलग अलग नहीं। सिलेक्शन हर शिफ्ट से लगभग बराबर होंगे। हर कैटिगरी की कट ऑफ दिए हुए पदों के वर्गीकरण के हिसाब से ही होगी। इससे पहले इस भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर आपत्तियां ली जा चुकी हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के 6 पेपर के 600 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों पर लगभग 1400 ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए थे। परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है। Rajasthan 4th Grade Result Live Updates : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट लाइव अपडेट

16 Jan 2026, 02:09:13 PM IST Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट के बाद डीवी राउंड के लिए जरूरी डॉक्यमेंट Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट के बाद डीवी राउंड के लिए जरूरी डॉक्यमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड 10वीं की मार्कशीट निवास प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ

16 Jan 2026, 01:42:32 PM IST Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट का इंतजार, एग्जाम में क्या आया था Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है।

16 Jan 2026, 01:29:03 PM IST Rajasthan 4th Grade Result Live : 21 लाख को राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट का इंतजार Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान ग्रुप 4 रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए थे। इसमें से 85.9 फीसदी यानी 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।

16 Jan 2026, 01:29:04 PM IST Rajasthan 4th Grade Result Live Updates : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी Rajasthan 4th Grade Result Live Updates : आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के लिए इसी साल मार्च अप्रैल माह में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई जा चुकी है। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी।

16 Jan 2026, 01:29:04 PM IST Rajasthan 4th Grade Result Live Updates : राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट में सभी शिफ्ट की कंबाइंड कट ऑफ Rajasthan 4th Grade Result Live Updates : चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने इसकी पुष्टि की है। चयन बोर्ड ने कहा है कि सभी शिफ्ट की कंबाइंड कट ऑफ होगी, अलग शिफ्ट की अलग अलग नहीं। सिलेक्शन हर शिफ्ट से लगभग बराबर होंगे। हर कैटिगरी की कट ऑफ दिए हुए पदों के वर्गीकरण के हिसाब से ही होगी।

16 Jan 2026, 01:29:04 PM IST RSMSSB Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती रिजल्ट आज RSMSSB Rajasthan 4th Grade Result Live : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। 52 हजार से अधिक ग्रुप 4 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट RSMSSB आज घोषित करने वाला है।