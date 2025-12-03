Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Rajasthan 4th Grade Result date: RSSB RSMSSB Rajasthan 4th Class Answer Key objection date vacancy increase updates
RSSB Rajasthan 4th Grade : राजस्थान ग्रेड 4 आंसर-की पर आपत्ति 6 से, पद बढ़ने व रिजल्ट पर क्या बोला बोर्ड

RSSB Rajasthan 4th Grade : राजस्थान ग्रेड 4 आंसर-की पर आपत्ति 6 से, पद बढ़ने व रिजल्ट पर क्या बोला बोर्ड

संक्षेप:

RSSB Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की आपत्तियां 6 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक लेगा। परीक्षार्थियों को rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आपत्तियां नए फॉर्मेट में दर्ज करनी होंगी।

Wed, 3 Dec 2025 07:57 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

RSSB Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की आपत्तियां 6 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक लेगा। परीक्षार्थियों को rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आपत्तियां नए फॉर्मेट में दर्ज करनी होंगी। वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। आपत्ति के साथ स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक को सबूत के तौर पर लगाना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि क्या हमको इंतजार करना चाहिए 4th क्लास में पदों के बढ़ने का? या रिजल्ट निकाल दें जब भी तैयार हो? यदि प्रश्नों पर ज्यादा ऑब्जेक्शन न आए तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट निकालने का प्रयास होगा। उनसे एक अभ्यर्थी ने कहा था कि

'साब 4th grade का रिज़ल्ट भी समय पर जारी कर देना, सीट बचाने का बहाना नहीं चलेगा, हो सके तो दिसंबर लास्ट या जनवरी के शुरुआत में जारी कर देना।'

परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है।

ये भी पढ़ें:यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा इंटरव्यू 8 दिसंबर से होंगे शुरू, यहां देखें शेड्यूल

आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के लिए इसी साल मार्च अप्रैल माह में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई जा चुकी है। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए थे। इसमें से 85.9 फीसदी यानी 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
RSMSSB
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।