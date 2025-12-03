RSSB Rajasthan 4th Grade : राजस्थान ग्रेड 4 आंसर-की पर आपत्ति 6 से, पद बढ़ने व रिजल्ट पर क्या बोला बोर्ड

संक्षेप: RSSB Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की आपत्तियां 6 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक लेगा। परीक्षार्थियों को rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आपत्तियां नए फॉर्मेट में दर्ज करनी होंगी।

RSSB Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की आपत्तियां 6 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक लेगा। परीक्षार्थियों को rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आपत्तियां नए फॉर्मेट में दर्ज करनी होंगी। वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। आपत्ति के साथ स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक को सबूत के तौर पर लगाना होगा।

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि क्या हमको इंतजार करना चाहिए 4th क्लास में पदों के बढ़ने का? या रिजल्ट निकाल दें जब भी तैयार हो? यदि प्रश्नों पर ज्यादा ऑब्जेक्शन न आए तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट निकालने का प्रयास होगा। उनसे एक अभ्यर्थी ने कहा था कि

'साब 4th grade का रिज़ल्ट भी समय पर जारी कर देना, सीट बचाने का बहाना नहीं चलेगा, हो सके तो दिसंबर लास्ट या जनवरी के शुरुआत में जारी कर देना।'

परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है।