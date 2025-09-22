Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: राजस्थान ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र जारी कर दिया गया है। हर एक शिफ्ट के सीरीजवाइज पेपर अलग-अगल से अपलोड किए गए हैं।

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर मास्टर प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक शिफ्ट के सीरीजवाइज पेपर अलग-अगल से अपलोड किए गए हैं।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक किया गया था। परीक्षा का आयोजन 38 जिलों में किया गया था। हर एक दिन 2 शिफ्टों (कुल 6 शिफ्ट) में परीक्षा आयोजित की गई। आपको बता दें कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए कुल 2471066 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। जिसमें से परीक्षा में कुल 2117198 उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा में कुल 85.86 फीसदी उम्मीदवार शामिल हुए। 353868 उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ दी।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 53749 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। एक से अधिक चरणों में परीक्षा कराता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए Candidate Corner सेक्शन में जाना होगा।

3. अब आपको "Question Papers" लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको अपने शिफ्ट के "Question Paper " लिंक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

6. अब आप प्रश्नपत्र पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए प्रश्नपत्र का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।