Rajasthan 4th Grade Exam Special Train List : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Rajasthan 4th Grade Exam Special Train List: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे 18 से 21 सितम्बर तक विभिन्न रूट्स पर 10 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन विशेष ट्रेनों का संचालन बांदीकुई-जयपुर, श्रीगंगानगर-जयपुर, हिसार-जयपुर, जयपुर-सवाईमाधोपुर, अजमेर-जयपुर, बाड़मेर-जोधपुर, श्रीगंगानगर-लालगढ़, सादुलपुर-बीकानेर, उदयपुर-अजमेर मार्ग पर होगा। वहीं, जोधपुर-जयपुर मार्ग पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन तीन ट्रिप के साथ संचालित होगी।

यहां देखें स्पेशल ट्रेन लिस्ट - गाड़ी संख्या 09701/09702 बांदीकुई-जयपुर-बांदीकुई परीक्षा स्पेशल ट्रेन 18 से 20 सितंबर तक 3 ट्रिप में बांदीकुई से 21.35 बजे रवाना होकर 01.20 बजे जयपुर पहुंचेगी।

- इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09702, जयपुर-बांदीकुई परीक्षा स्पेशल ट्रेन 19 से 21 सितम्बर तक 3 ट्रिप में जयपुर से 02.55 बजे रवाना होकर 05:15 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। यह ट्रेन दौसा, खातीपुरा, गैटोर जगतपुरा व गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

हिसार-खातीपुरा-हिसार परीक्षा स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 04707, हिसार-खातीपुरा (जयपुर) परीक्षा स्पेशल ट्रेन 18 से 20 सितम्बर तक 3 ट्रिप में हिसार से 22.55 बजे रवाना होकर अगले दिन 06.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04708, खातीपुरा-हिसार परीक्षा स्पेशल ट्रेन 19 से 21 सितम्बर तक 3 ट्रिप में खातीपुरा से 07.30 बजे रवाना होकर 17.50 बजे हिसार पहुंचेगी।

यह ट्रेन हांसी, भिवानी, चरखी, दादरी, रेवाड़ी, खैरथल, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई व दौसा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में 13 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बो सहित 15 डिब्बे होंगे।

बाड़मेर से जोधपुर और भगत की कोठी से खातीपुरा स्टेशनों के बीच

ट्रेन 04835, भगत की कोठी-खातीपुरा परीक्षा स्पेशल 18 से 20 सितंबर (3 ट्रिप) भगत की कोठी से रात्रि 9:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 5 बजे जयपुर के खातीपुरा स्टेशन पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन 04836, खातीपुरा-भगत की कोठी परीक्षा स्पेशल 19 से 21 सितंबर (3 ट्रिप) खातीपुरा से दोपहर 2:10 बजे प्रस्थान कर रात्रि 8:30 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी।

ठहराव जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, कनकपुरा, जयपुर व गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी और इसमें 8 जनरल 2 गार्ड एसएलआर सहित 10 डिब्बे होंगे।

बाड़मेर-जोधपुर परीक्षा स्पेशल 19 और 20 को इसी तरह ट्रेन 04825, बाड़मेर-जोधपुर परीक्षा स्पेशल 19 व 20 सितंबर (2 ट्रिप) बाड़मेर से रात्रि 12:30 बजे प्रस्थान कर सुबह 5:30 बजे जोधपुर व ट्रेन 04826, जोधपुर-बाड़मेर परीक्षा स्पेशल 19 व 20 सितंबर (2 ट्रिप) जोधपुर से शाम 5:30 बजे प्रस्थान कर रात्रि 11 बजे बाड़मेर पहुंच जाएगी।