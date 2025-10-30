Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी आंसर-की पर आपत्ति कब से, आ गई डेट, रिजल्ट पर क्या है अपडेट

संक्षेप: RSMSSB Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई क्लास-IV भर्ती परीक्षा की आंसर-की पर आपत्ति की विंडो 8 नवंबर से खुलेगी। हर आपत्ति के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई क्लास-IV भर्ती परीक्षा की आंसर-की पर आपत्ति की विंडो 8 नवंबर से खुलेगी। जिन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रश्न या उत्तर पर कोई आपत्ति है, तो वे 10 नवंबर तक उसे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए है, ऐसे किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 03 नवंबर 2025 से दिनांक 06 नवंबर तक अपने ऑफलाइन आपत्ति व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्थापना कक्ष में जमा करवा सकते है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कब आएगा रिजल्ट भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज कह चुके हैं कि रिजल्ट को लेकर हमको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसी में इस भर्ती के अभ्यर्थियों का हित होगा।

यहां देखें आंसर-की ऑब्जेशन पर बोर्ड का नोटिस बोर्ड द्वारा दिनांक 19.09.2025 से दिनांक 21.09.2025 तक आयोजित चतुर्थ श्रेणी-IV सीधी भर्ती परीक्षा–2024 (कोड-DS22, 2AZ3Z, 1XY2, DB29, 56HK, & JK1) पद हेतु आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा इनकी प्राथमिक उत्तर कुंजियाँ बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी/किन्हीं प्रश्न अथवा इसके/इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 08.11.2025 समयः 00:01 बजे (मध्य रात्रि) से दिनांक 10.11.2025 समयः 23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए है, ऐसे किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी/किन्हीं प्रश्न अथवा इसके/इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 03.11.2025 समयः प्राप्त 10:00 बजे से दिनांक 06.11.2025 समयः सायं 6:00 बजे तक अपने ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में व्यक्तिगतः उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्थापना कक्ष में जमा करवा सकते है। उल्लेखनीय है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुये है, ही निर्धारित समयावधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य अभ्यर्थीगण नहीं।

परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये है। अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराये गये प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग-अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें।

बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रु. 100/- निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेब साईट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से शुल्क ई-मित्र पेमेन्ट गेट-वे या ई-मित्र किओस्क पर, जितने प्रश्नों पर आपत्तियाँ करनी है, उनके अनुसार प्रति प्रश्न रु. 100/- की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई-मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 08.11.2025 समयः 00:01 बजे (मध्य रात्रि) से दिनांक 10.11.2025 समयः 23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जावेंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर Standard, Authentic पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नम्बर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक/लेखकों का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कन्टेन्ट (Original Text) में कूटरचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावेगी।

परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है।

आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के लिए इसी साल मार्च अप्रैल माह में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई जा चुकी है। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए थे। इसमें से 85.9 फीसदी यानी 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।