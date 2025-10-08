Rajasthan 4th Grade Exam : रिजल्ट से पहले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर अहम नोटिस, 16 अक्टूबर तक की मोहलत

Rajasthan 4th grade exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों के अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया है। आरएसएमएसएसबी ने फॉर्म में करेक्शन करने की विंडो खोल दी है।

Rajasthan 4th grade exam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों के अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया है। आरएसएमएसएसबी ने फॉर्म में करेक्शन करने की विंडो खोल दी है। चयन बोर्ड ने इसके लिए अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। बोर्ड ने नोटिस में कहा है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी OTR में दर्ज सूचनाओं, फोटो, हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं में निर्धारित 300/—रू का शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन कर सकते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी विभागों की प्राथमिकता क्रम में भी संशोधन कर सकेंगे। इसके बाद संशोधन का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चयन बोर्ड ने कहा, 'अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र को पुनः ध्यान से देख लेंवें। विशेषकर श्रेणी, उप श्रेणी, प्राथमिकता क्रम, वैवाहिक स्थिति, टीएसपी क्षेत्र/इत्यादि में त्रुटि रहने से परीक्षा परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव होते है। अतः अभ्यर्थी इस दौरान आवश्यक संशोधन कर लेंवें। इसके पश्चात् कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। '

आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के लिए इसी साल मार्च अप्रैल माह में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई जा चुकी है।

राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए थे। इसमें से 85.9 फीसदी यानी 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।