Rajasthan REET Mains : राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की 7500 भर्ती, उम्मीदें टूटीं, कइयों को झटका

संक्षेप: Rajasthan 3rd grade teacher vacancy 2025 : राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी। थर्ड ग्रेड लेवल-1 और लेवल-2 के 7500 पदों पर ही भर्ती होगी।

Sat, 25 Oct 2025 09:37 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rajasthan 3rd grade teacher vacancy , Rajasthan REET Mains 2025 Notification : राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि थर्ड ग्रेड लेवल-1 और लेवल-2 के 7500 पदों पर ही भर्ती होगी। पद नहीं बढ़ेंगे। इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 7 नवंबर के आसपास जारी होगा और परीक्षा टाइम पर होगी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 के मध्य में होगी। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा की तिथियों (परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026) में कोई बदलाव नहीं होगा। चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के जोड़कर लगभग 7500 पद बन रहे हैं।

स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए झटका

एल 1 और एल 2 दोनों भर्ती में इस बार स्पेशल एजुकेशन के पद नहीं हैं। ऐसे में स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों को इस बार मायूसी ही हाथ लगेगी।

उम्मीदें टूटीं

आपको बता दें कि बीते कई दिनों से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहाली में पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लगातार आंदोलन चल रहा था।

उनकी मांग थी कि वैकेंसी 25-30 हजार की जाए।

जुलाई में आया था थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जुलाई माह में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 7759 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इस मुताबिक इस भर्ती के अंतर्गत लेवल-1 (कक्षा 1 से 5) के लिए 5636 पद और लेवल-2 (कक्षा 6 से 8) के लिए 2123 पद तय किए गए है। यह भर्ती प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के अंतर्गत की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे।

राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का चयन REET मेन्स परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 10 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
