Rajasthan REET Mains : राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की 7500 भर्ती, उम्मीदें टूटीं, कइयों को झटका

संक्षेप: Rajasthan 3rd grade teacher vacancy 2025 : राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी। थर्ड ग्रेड लेवल-1 और लेवल-2 के 7500 पदों पर ही भर्ती होगी।

Rajasthan 3rd grade teacher vacancy , Rajasthan REET Mains 2025 Notification : राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि थर्ड ग्रेड लेवल-1 और लेवल-2 के 7500 पदों पर ही भर्ती होगी। पद नहीं बढ़ेंगे। इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 7 नवंबर के आसपास जारी होगा और परीक्षा टाइम पर होगी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 के मध्य में होगी। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा की तिथियों (परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026) में कोई बदलाव नहीं होगा। चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के जोड़कर लगभग 7500 पद बन रहे हैं।

स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए झटका एल 1 और एल 2 दोनों भर्ती में इस बार स्पेशल एजुकेशन के पद नहीं हैं। ऐसे में स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों को इस बार मायूसी ही हाथ लगेगी।

उम्मीदें टूटीं आपको बता दें कि बीते कई दिनों से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहाली में पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लगातार आंदोलन चल रहा था।

उनकी मांग थी कि वैकेंसी 25-30 हजार की जाए।

जुलाई में आया था थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जुलाई माह में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 7759 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इस मुताबिक इस भर्ती के अंतर्गत लेवल-1 (कक्षा 1 से 5) के लिए 5636 पद और लेवल-2 (कक्षा 6 से 8) के लिए 2123 पद तय किए गए है। यह भर्ती प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के अंतर्गत की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे।