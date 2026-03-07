Hindustan Hindi News
जयपुर के वेदांत ने UPSC में गाड़ा झंडा, पिता इंजीनियर, मां प्रिंसिपल, दादा रह चुके हैं विश्वविद्यालय के कुलपति

Mar 07, 2026 06:00 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जवाहरनगर जयपुर के वेदांत सिंह धाकड़ ने सिविल सेवा परीक्षा में 392वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने किसी बड़े कोचिंग संस्थान की भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय 'सेल्फ स्टडी' और तकनीक का सहारा लेकर यह मुकाम हासिल किया है।

कहते हैं कि अगर जड़ों में शिक्षा और संस्कारों का खाद-पानी हो, तो सफलता का वृक्ष विशाल ही होता है। जवाहरनगर जयपुर के वेदांत सिंह धाकड़ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 392वीं रैंक हासिल कर इस बात को सच कर दिखाया है। वेदांत की यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने किसी बड़े कोचिंग संस्थान की भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय 'सेल्फ स्टडी' और तकनीक का सहारा लेकर यह मुकाम हासिल किया है।

शानदार शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक संबल

वेदांत एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां शिक्षा का गहरा प्रभाव है। उनके दादा प्रोफेसर बी.एल. वर्मा, कोटा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं। घर में पढ़ाई-लिखाई का माहौल बचपन से ही था। उनके पिता यादवेन्द्र सिंह पेशे से इंजीनियर हैं और माता संध्या गहलोत एक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) के रूप में शिक्षा की अलख जगा रही हैं।

बीए एलएलबी के बाद प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य

वेदांत ने अपनी उच्च शिक्षा बीए एलएलबी, जोधपुर से पूरी की। कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें नीति-निर्माण और प्रशासन के जरिए समाज की सेवा करनी है। वर्तमान में वे दिल्ली-अंडमान निकोबार प्रशासनिक सेवा में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

डिजिटल पढ़ाई और घर का कोना बना 'सक्सेस मंत्र'

अक्सर माना जाता है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा के लिए दिल्ली के बड़े संस्थानों में नियमित कोचिंग जरूरी है, लेकिन वेदांत ने इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने केवल जरूरत के अनुसार ऑनलाइन संसाधनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। किसी भी नियमित कोचिंग क्लास में जाकर समय बिताने के बजाय घर पर ही रहकर एकाग्रता के साथ तैयारी की।

सफलता का संदेश

वेदांत की सफलता उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल है जो संसाधनों की कमी या बड़े शहरों में न जा पाने का बहाना बनाते हैं। घर के अनुशासित माहौल और माता-पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने साबित कर दिया कि इंटरनेट के दौर में ज्ञान अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है।

वेदांत सिंह धाकड़ ने कहा, 'मेरे दादाजी और माता-पिता हमेशा से मेरी प्रेरणा रहे हैं। घर पर रहकर पढ़ाई करने से मुझे खुद का विश्लेषण करने का अधिक समय मिला और ऑनलाइन कोचिंग ने मेरी तैयारी की कमियों को दूर करने में मदद की।'

राजस्थान से सफल हुए युवाओं के नाम

चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री - रैंक 1

बालोतरा - गौरव चौपड़ा 83, जितेंद प्रजापत 287

कोटा - माधवेन्द्र प्रताप सिंह 153

बूंदी - सौरभ शर्मा 146

बांसवाड़ा - निश्चल जैन 119

श्रीगंगानगर - प्रिंस सेठी 313

जयपुर - वेदांत सिंह धाकड़ 392, संभव पाटनी 608

खैरथल तिजारा - बादल यादव 635, नितिश यादव 237

हनुमानगढ़ - गरिमा शर्मा 460

बीकानेर - नीरज तई 180, अदिति अरोड़ा 351, सुनील सिद्ध 533, नमिता सोनी 557, डा. पुरुषोत्तम झोरड़ 691, हिमांशु वर्मा 779

चित्तौड़गढ़ - आनंद मैत्रेय 858।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

