आईएएस बनना चाहती है राजस्थान की IPS बहू अनुष्ठा, यूपीएससी निकालने के 4 साल बाद ही किया बड़ा कारनामा
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की खेप पकड़ने वाली IPS अनुष्ठा IAS अफसर बनना चाहती हैं। आईएएस बनने की चाह में उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2025 भी क्रैक किया पर उनकी 228वीं रैंक आई है। इसमें उन्हें आईएएस नहीं मिल सकेगा।
प्यार के लिए कैडर बदलकर राजस्थान आई निडर जेन जी आईपीएस अफसर अनुष्ठा कालिया एक बार फिर चर्चा में हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए हथियारों की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तेज तर्रार आईपीएस अनुष्ठा ने अपने टैलेंट के दम पर इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से जांच में पाकिस्तान से लेकर जेल में बैठे मास्टरमाइंड तक का नेटवर्क बेनकाब कर दिया था। महज 24 साल की उम्र में आईपीएस बनी अनुष्ठा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 143वीं रैंक हासिल की थी। उन्हें अग्मुत (AGMUT - अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर मिला था।
शादी के चलते कैडर बदलकर राजस्थान हुआ
अनुष्ठा ने अपने ही आईपीएस बैच के विशाल जांगिड़ से शादी की। आईपीएस विशाल जांगिड़ मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 173वीं रैंक हासिल की थी। वर्तमान में वह प्रतापगढ़ एसपी के पद पर हैं। शादी के आधार पर अनुष्ठा का कैडर बदलकर राजस्थान हो गया था।
कौन हैं अनुष्ठा कालिया
आईपीएस अनुष्ठा कालिया का जन्म 1997 में दिल्ली के द्वारका में हुआ था। उनके पिता का नाम पुष्पेंद्र कालिया और माता का नाम बेला देवी है। उनके पिता प्राइवेट नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, जबकि माता मिनिस्ट्री ऑफ लॉ (कानून मंत्रालय) में सेवारत हैं। यूपीएससी क्रैक करने में बहुत से लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन अनुष्ठा कालिया के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफलता हासिल कर ली और उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर 143वीं रैंक भी प्राप्त हुई। इस तरह वो महज 24 की उम्र में आईपीएस बन कर इतिहास रच दिया। अनुष्ठा के पास बीटेक की डिग्री है।
प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ आउटडोर प्रोबेशनर के लिए आईपीएस एसोसिएशन का प्रतिष्ठित 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' पुरस्कार भी अपने नाम किया।
आईएएस बनना चाहती हैं अनुष्ठा
सोशल मीडिया पर एक वायरल मॉक इंटरव्यू में अनुष्ठा ने बताया कि वह आईएएस बनना चाहती हैं क्योंकि आईएएस को फील्ड में लोगों के लिए कई तरह के काम करने के मौके मिलते हैं। आईएएस बनने के लिए ही उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अटेम्प्ट दिया और क्रैक भी किया। लेकिन उनकी रैंक 228 आई है। जनरल कैटेगरी होने के चलते उन्हें 228वीं रैंक में आईएएस सर्विसेज नहीं मिलेगी।
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई साजिश को सुलझाया
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप आई, लेकिन न कोई चश्मदीद था और न ही कोई सुराग। दूसरी तरफ तस्करी का मास्टरमाइंड जेल में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। इस पूरी गुत्थी लेडी सिंघम IPS अनुष्ठा ने सुलझाया।
बीकानेर की पहली ही पोस्टिंग में दिखा था लेडी सिंघम का अवतार
अनुष्ठा ने करियर की शुरुआत अंडमान-निकोबार में सेवा देकर की। बैचमेट आईपीएस अधिकारी विशाल जांगिड़ से विवाह के बाद, 3 सितंबर 2025 को उनका कैडर एजीएमयूटी से बदलकर राजस्थान कर दिया गया। राजस्थान कैडर मिलने के बाद 22 अक्टूबर 2025 को उन्हें बीकानेर सदर में एएसपी के रूप में पहली तैनाती मिली। अनुष्ठा कालिया राजस्थान की अपनी इस पहली ही पोस्टिंग में काफी सुर्खियों में रही थी। उन्होंने बीकानेर में स्थानीय नेताओं को सबक सिखाया। नेताओं और प्रदर्शनकारियों के साथ तीखी नोकझोंक का इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ थाष राजस्थान में अपनी पहली ही फील्ड पोस्टिंग में उन्होंने जिस निडरता का परिचय दिया, उसकी हर तरफ तारीफ हुई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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