Railway Vacancy : 10वीं पास के लिए रेलवे में अप्रेंटिस के 5349 पदों पर भर्ती, न परीक्षा, न इंटरव्यू
Railway Vacancy 2026: रेलवे में 10वीं व आईटीआई पास की योग्यता रखने वालों के लिए अप्रेंटिस के 5349 पदों पर भर्ती निकली है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होंगे। 10वीं व आईटीआई के प्राप्तांक से मेरिट बनेगी।
Railway Vacancy 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी) ने पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस की बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrc-wr.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत अप्रेंटिस के कुल 5349 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग एक साल के लिए दी जाएगी। इन पदों को भरने के लिए न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही कोई इंटरव्यू होगा। चयन आईटीआई और 10वीं के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती ( RRB Group D ) में इनके लिए 20 फीसदी पद आरक्षित रखे जाते हैं।
यहां पढ़ें रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :
कितने पद किस ट्रेड में
सबसे अधिक पद फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए हैं। फिटर के 1614 पद, इलेक्ट्रिशियन के 1217 पद, वेल्डर के 532 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 280 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 236 पद, डीजल मैकेनिक के 207 पद, पेंटर के 190 पद, कारपेंटर के 184 पद और रेफ्रिजरेशन तथा एसी मैकेनिक के 184 पद शामिल हैं। इसके अलावा पाइप फिटर, प्लंबर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, टर्नर, स्टेनोग्राफर, मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल मैकेनिक, फोर्जर और हीट ट्रीटर जैसे ट्रेड भी इस भर्ती में शामिल किए गए हैं।
योग्यता (उपरोक्त सभी पद)
- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं परीक्षा पास हो।
- इसके साथ न्यूनतम संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट (NCVT से एफिलिएटेड ) प्राप्त होना चाहिए।
स्टाइपेंड : नियमानुसार दिया जाएगा।
कहां कितने पद
|पश्चिम रेलवे मंडल / क्लस्टर का नाम
|कुल पद
|BCT मंडल
|1332
|BRC मंडल
|582
|ADI मंडल
|1073
|RTM मंडल
|492
|RJT मंडल
|256
|BVP मंडल
|245
|PL वर्कशॉप
|437
|MX वर्कशॉप
|146
|BVP वर्कशॉप
|181
|DHD वर्कशॉप
|359
|PRTN वर्कशॉप
|73
|SBI इंजीनियरिंग वर्कशॉप
|100
|SBI सिग्नल वर्कशॉप
|25
|मुख्यालय कार्यालय
|48
|कुल योग (Grand Total)
|5349
आयु सीमा
- 23 मार्च 2026 को न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों का जन्म 24 मार्च 2026 से पहले और 23 मार्च 2026 के बाद न हुआ हो।
- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के लिए तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
योग्य उम्मीदवारों का चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों को बराबर वेटेज दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क
- 100 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एसबीआई यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।
- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी