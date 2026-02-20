Hindustan Hindi News
Railway Vacancy : 10वीं पास के लिए रेलवे में अप्रेंटिस के 5349 पदों पर भर्ती, न परीक्षा, न इंटरव्यू

Feb 20, 2026 10:48 am IST
Railway Vacancy 2026: रेलवे में 10वीं व आईटीआई पास की योग्यता रखने वालों के लिए अप्रेंटिस के 5349 पदों पर भर्ती निकली है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होंगे। 10वीं व आईटीआई के प्राप्तांक से मेरिट बनेगी।

Railway Vacancy 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी) ने पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस की बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrc-wr.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत अप्रेंटिस के कुल 5349 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग एक साल के लिए दी जाएगी। इन पदों को भरने के लिए न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही कोई इंटरव्यू होगा। चयन आईटीआई और 10वीं के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती ( RRB Group D ) में इनके लिए 20 फीसदी पद आरक्षित रखे जाते हैं।

यहां पढ़ें रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

कितने पद किस ट्रेड में

सबसे अधिक पद फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए हैं। फिटर के 1614 पद, इलेक्ट्रिशियन के 1217 पद, वेल्डर के 532 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 280 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 236 पद, डीजल मैकेनिक के 207 पद, पेंटर के 190 पद, कारपेंटर के 184 पद और रेफ्रिजरेशन तथा एसी मैकेनिक के 184 पद शामिल हैं। इसके अलावा पाइप फिटर, प्लंबर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, टर्नर, स्टेनोग्राफर, मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल मैकेनिक, फोर्जर और हीट ट्रीटर जैसे ट्रेड भी इस भर्ती में शामिल किए गए हैं।

योग्यता (उपरोक्त सभी पद)

- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं परीक्षा पास हो।

- इसके साथ न्यूनतम संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट (NCVT से एफिलिएटेड ) प्राप्त होना चाहिए।

स्टाइपेंड : नियमानुसार दिया जाएगा।

कहां कितने पद

पश्चिम रेलवे मंडल / क्लस्टर का नामकुल पद
BCT मंडल1332
BRC मंडल582
ADI मंडल1073
RTM मंडल492
RJT मंडल256
BVP मंडल245
PL वर्कशॉप437
MX वर्कशॉप146
BVP वर्कशॉप181
DHD वर्कशॉप359
PRTN वर्कशॉप73
SBI इंजीनियरिंग वर्कशॉप100
SBI सिग्नल वर्कशॉप25
मुख्यालय कार्यालय48
कुल योग (Grand Total)5349

आयु सीमा

- 23 मार्च 2026 को न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए।

- उम्मीदवारों का जन्म 24 मार्च 2026 से पहले और 23 मार्च 2026 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के लिए तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों को बराबर वेटेज दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 100 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एसबीआई यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

