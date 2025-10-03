Railway Vacancy 2025: रेलवे में ग्रुप डी समेत कई पदों पर निकली भर्ती, आवेदन आज से, अंतिम तिथि 2 नवंबर

Railway Vacancy 2025: नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी, प्रयागराज) ने लेवल-1, लेवल 2-3 और लेवल 4-5 के 46 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे से होंगी। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2025 तय की गई है।

Fri, 3 Oct 2025 01:49 PM

Railway Vacancy 2025: नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी, प्रयागराज) ने लेवल-1, लेवल 2-3 और लेवल 4-5 के 46 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे से होंगी। यानी प्रतिभाशाली व उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों को ही इस भर्ती में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया www.rrcpryj.org पर आज 3 अक्तूबर से शुरू होगी। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2025 तय की गई है। कुल रिक्तियों में लेवल-1 के सर्वाधिक 25 पद हैं। लेवल 2 व 3 के 16 और लेवल 4-5 के 05 पद हैं।

लेवल – 01 के पद (पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 1800/-) - 25 पद।

लेवल – 02/03 (पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/2000) - 16 पद।

लेवल - 04/05 (पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 2400/2800 रुपये) - 05

तीनों लेवल में रेसलिंग, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, कब्बडी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, लॉन टेनिस, जूडो, शूटिंग जैसे खेलों के तहत भर्तियां होंगी।

आयु सीमा (i) 01/01/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। केवल वे उम्मीदवार आवेदन करें जिनका जन्म

02/01/2001 और 01/01/2008 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच हुआ हो।

(ii) आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता लेवल - 4/5 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।

लेवल - 2/3 12वीं (+2 चरण) उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा

या

मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण और एक्ट अप्रेंटिसशिप पाठ्यक्रम पूरा किया।

लेवल - 1 - 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

या ITI या NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र (NAC)

शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थानों से होनी चाहिए।

खेलों की उपलब्धि स्तर देखने के लिए नोटिफिकेशन देखें

चयन भर्ती योग्य उम्मीदवारों की खेल उपलब्धियों के परीक्षण और मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी

आवेदन फीस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग- 250 रुपये