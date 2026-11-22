12वीं के बाद सीधे रेलवे में साहब बनने का मौका, सेना की तरह पढ़ाई का खर्च रेलवे का और नौकरी पक्की
रेलवे बोर्ड ने तकनीकी प्रवेश योजना शुरू की है। 12वीं पास युवा जेईई मेन रैंक पर चुने जाएंगे और पढ़ाई के बाद सीधे सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकेंगे।
12वीं पास करते ही रेलवे का इंजीनियर बनने का सपना अब हकीकत बन सकता है। सेना में तकनीकी प्रवेश योजना से युवा अफसर बनते रहे हैं। अब रेलवे ने भी उसी राह पर कदम बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड ने 20 नवंबर को आदेश जारी कर दिया है। इंजीनियरों की भर्ती का पुराना ढर्रा अब बदलने जा रहा है।
सीधे सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने का मौका
नई व्यवस्था का नाम तकनीकी प्रवेश योजना यानी टीईएस है। इसके जरिये युवाओं को पहले इंजीनियर के रूप में तैयार किया जाएगा। फिर उन्हें सीधे सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएसई बनने का अवसर मिलेगा। अब तक इस पद तक पहुंचने के लिए लंबी भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई योजना में रास्ता कहीं छोटा और सीधा होगा। यह व्यवस्था रेलवे के चार अहम विभागों में लागू होगी। इनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शामिल हैं। सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग भी इस दायरे में रखा गया है। यानी पटरी बिछाने से लेकर सिग्नल संभालने तक हर मोर्चे पर नई पीढ़ी के इंजीनियर तैयार किए जाएंगे।
कौन कर सकेगा आवेदन
आवेदन के लिए 12वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित पढ़ा होना जरूरी है। उम्र 17 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। चयन का आधार जेईई मेन की रैंक रहेगी। यानी जेईई मेन देने वाले छात्र इस मौके के लिए सबसे पहले कतार में खड़े होंगे।
पढ़ाई भी रेलवे के जिम्मे
चयनित युवाओं को विशेष बीई या बीटेक कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह चार साल का कोर्स गति शक्ति विश्वविद्यालय में होगा। फीस और हॉस्टल का खर्च रेलवे उठाएगा। यानी मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना बड़ी राहत बन सकती है। इंजीनियरिंग की महंगी पढ़ाई का बोझ नहीं रहेगा। साथ ही पढ़ाई पूरी होते ही सरकारी नौकरी का रास्ता भी साफ रहेगा।
बांड की शर्त भी रहेगी
योजना में एक अहम शर्त भी जोड़ी गई है। अभ्यर्थियों को सेवा से जुड़ी शर्तों के लिए बांड भरना होगा। इसमें साफ लिखा रहेगा कि उन्हें तय अवधि तक रेलवे की सेवा करनी है। अगर कोई शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे बांड की धनराशि चुकानी पड़ेगी। रेलवे का मकसद साफ है। जिस पर इतना खर्च हो रहा है वह बीच रास्ते में साथ न छोड़ दे।
रेलवे को क्या फायदा
गौरतलब है कि इस कदम से रेलवे को शुरू से प्रशिक्षित इंजीनियर मिलेंगे। उन्हें रेलवे की जरूरतों के हिसाब से ही ढाला जा सकेगा। पढ़ाई के दौरान ही पटरी से लेकर सिग्नल तक की बारीकियां सिखाई जा सकेंगी। इससे काम की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।
बता दें कि अभी आदेश जारी हुआ है। आवेदन की तारीख, सीटों की संख्या और चयन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आने वाले दिनों में सामने आएगी। इच्छुक छात्रों को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना पर नजर रखनी होगी। जेईई मेन की तैयारी में जुटे बच्चों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव