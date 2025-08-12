Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 904 अप्रेंटिस पदों के लिए 10वीं-ITI पास फौरन करें अप्लाई, लास्ट डेट कल

RRC SWR Apprentices Recruitment 2025: दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) आरआरसी की ओर से कल 13 अगस्त 2025 को 904 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। दसवीं पास युवा फौरन अप्लाई करें।

RRC SWR Apprentices Recruitment 2025 Apply Online: दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) आरआरसी की ओर से कल 13 अगस्त 2025 को 904 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगर आप 10वीं-आईटीआई पास हैं और आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं और अपना आवेदन फॉर्म जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 13 अगस्त 2025 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता- 1. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना नोटिफिकेशन की लास्ट डेट को आधार बनाकर की जाएगी।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन शुल्क- उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी,एसटी, महिला और पीडब्ल्यूडी को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।