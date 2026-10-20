रेलवे स्टेशन मास्टर के 1200 पदों पर भर्ती, RRB ने उठाया पहला बड़ा कदम, 25 लाख आवेदन के आसार
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया में यह पहला बड़ा कदम माना जा सकता है।
रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया में यह पहला बड़ा कदम माना जा सकता है। देशभर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अजमेर आरआरबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत हुआ करती थी लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को एनटीपीसी भर्ती से हटा लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि रेलवे इस बार 1200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए इसी माह विज्ञापन जारी कर सकता है।
अनुमान है कि भर्ती में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि भर्ती विज्ञापन इसी माह जारी होने की संभावना है और पदों की संख्या 1200 से अधिक हो सकती है। अजमेर बोर्ड देशभर के रेलवे कार्मिकों के लिए ग्रुप-बी पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित करा चुका है।
न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 की गई
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आयु संबंधी पात्रता नियम बदल दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 30 वर्ष ही रहेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली के प्रावधानों में संशोधन करते हुए यह बदलाव किया गया है। नया नियम पत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा।
RRB सिर्फ एक चरण में कराएगा CBT लिखित परीक्षा
इसके अलावा रेलवे में स्टेशन मास्टर (एसएम) बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आसान होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर पद की भर्ती के लिए अलग केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने के साथ साथ दो चरणों की लिखित परीक्षा खत्म करने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के बजाय सिर्फ एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में बेसिक साइंस, गणित एवं डेटा विश्लेषण से 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 और मेंटल रीजनिंग से 20 अंक के सवाल होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के आठ गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) के लिए बुलाया जाएगा।
अंतिम मेरिट में लिखित परीक्षा के 70 और सीबीएटी के 30 प्रतिशत अंक जोड़े जाएंगे। इसके बाद एक-एक अनुपात में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। पद का वेतन लेवल-6 और मेडिकल मानक ए-2 रहेगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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