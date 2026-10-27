रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती में खुशखबरी, वैकेंसी बढ़ी, GK GS सेक्शन नहीं, देखें किस RRB जोन में कितने पद
RRB Railway Station Master recruitment 2026: रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती की वैकेंसी की संख्या बढ़कर 1265 हो गई है। जबकि पहले लगभग 1250 वैकेंसी ही बताई गई थी। ऐसे में 15 पदों का इजाफा हुआ है।
RRB Railway Station Master recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आज मंगलवार 27 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रेजुएट अभ्यर्थी rrb.indianrailways.gov.in या www.rrbapply.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आवेदन शुरू होते ही रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती के लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। वैकेंसी की संख्या बढ़कर 1265 हो गई है। जबकि पहले लगभग 1250 वैकेंसी ही बताई गई थी। ऐसे में 15 पदों का इजाफा हुआ है। आरआरबी प्रयागराज के हिस्से में 112 पद आए हैं। इनमें उत्तर मध्य रेलवे के 104 और उत्तर रेलवे के आठ पद शामिल हैं। देशभर में पदों के वितरण में मुंबई सबसे आगे है। यहां 125 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद श्रीनगर में 122, चेन्नई में 119, तिरुवनंतपुरम में 114 और प्रयागराज में 112 पद हैं। बेंगलुरु में 102 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के आवेदन 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक किए जा सकेंगे।
बेसिक साइंस छोड़कर पूरा जीके जीएस गायब
रेलवे स्टेशन भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्कीम भी सामने आ गई है। भर्ती परीक्षा में केवल एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी एक चरण में ही लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा में जीके जीएस का कोई अगल से सेक्शन नहीं है। सिर्फ बेसिक साइंस की आपको तैयारी करनी है जिसके कुछ सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक साइंस के प्रश्नों के अलावा आपको किसी भी अन्य जीके जीएस विषय की तैयारी नहीं करनी है। 100 में से कुल 30 प्रश्न मैथ्स और बेसिक साइंस सेक्शन से पूछे जाएंगे।
क्या क्या हुए बदलाव
- स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत हुआ करती थी लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को एनटीपीसी भर्ती से हटा लिया गया है। इस बार यह अलग से निकाली गई है।
- न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 की गई
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आयु संबंधी पात्रता नियम बदल दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 30 वर्ष ही रहेगी।
किस जोन में कितनी वैकेंसी, कैटेगरी वाइज ब्योरा देखें
|भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) - स्टेशन मास्टर भर्ती (CEN 08/2026)
|क्र.सं.
|आरआरबी
|रेलवे ज़ोन
|UR
|SC
|ST
|OBC
|EWS
|कुल पद
|ExSM
|1
|अहमदाबाद
|पश्चिम रेलवे (WR)
|13
|5
|2
|7
|4
|31
|4
|2
|अजमेर
|उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR)
|23
|3
|1
|7
|15
|49
|5
|3
|अजमेर
|पश्चिम मध्य रेलवे (WCR)
|6
|1
|0
|4
|1
|12
|1
|4
|प्रयागराज
|उत्तर मध्य रेलवे (NCR)
|44
|15
|7
|28
|10
|104
|10
|5
|प्रयागराज
|उत्तर रेलवे (NR)
|3
|1
|1
|2
|1
|8
|1
|6
|बेंगलुरु
|दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR)
|52
|12
|10
|22
|6
|102
|11
|7
|भोपाल
|पश्चिम मध्य रेलवे (WCR)
|21
|8
|2
|13
|5
|49
|5
|8
|भोपाल
|पश्चिम रेलवे (WR)
|5
|2
|1
|4
|1
|13
|1
|9
|भुवनेश्वर
|पूर्व तट रेलवे (ECoR)
|9
|2
|1
|4
|7
|23
|3
|10
|बिलासपुर
|मध्य रेलवे (CR)
|6
|0
|2
|1
|3
|12
|1
|11
|बिलासपुर
|दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)
|23
|7
|4
|13
|5
|52
|6
|12
|चंडीगढ़
|उत्तर रेलवे (NR)
|19
|3
|1
|4
|1
|28
|3
|13
|चेन्नई
|दक्षिण रेलवे (SR)
|47
|19
|8
|32
|13
|119
|12
|14
|गोरखपुर
|पूर्वोत्तर रेलवे (NER)
|1
|4
|9
|0
|4
|18
|3
|15
|गुवाहाटी
|पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR)
|16
|5
|2
|10
|4
|37
|4
|16
|जम्मू-श्रीनगर
|उत्तर रेलवे (NR)
|50
|18
|9
|33
|12
|122
|12
|17
|कोलकाता
|पूर्व रेलवे (ER)
|11
|5
|3
|9
|4
|32
|3
|18
|कोलकाता
|दक्षिण पूर्व रेलवे (SER)
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|1
|19
|मालदा
|पूर्व रेलवे (ER)
|0
|0
|4
|0
|0
|4
|0
|20
|मुंबई
|मध्य रेलवे (CR)
|54
|18
|11
|32
|10
|125
|12
|21
|मुंबई
|दक्षिण मध्य रेलवे (SCR)
|19
|4
|2
|0
|3
|28
|3
|22
|मुंबई
|पश्चिम रेलवे (WR)
|10
|3
|2
|7
|2
|24
|2
|23
|मुजफ्फरपुर
|पूर्व मध्य रेलवे (ECR)
|5
|2
|1
|4
|2
|14
|2
|24
|पटना
|पूर्व मध्य रेलवे (ECR)
|5
|2
|5
|3
|2
|17
|2
|25
|राँची
|पूर्व मध्य रेलवे (ECR)
|6
|2
|1
|4
|2
|15
|2
|26
|राँची
|दक्षिण पूर्व रेलवे (SER)
|4
|7
|0
|1
|0
|12
|1
|27
|सिकंदराबाद
|दक्षिण मध्य रेलवे (SCR)
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|28
|सिकंदराबाद
|दक्षिण पूर्व तट रेलवे (SCoR)
|32
|6
|3
|12
|12
|65
|7
|29
|सिलीगुड़ी
|पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR)
|11
|4
|2
|7
|2
|26
|3
|30
|तिरुवनंतपुरम
|दक्षिण रेलवे (SR)
|42
|17
|9
|32
|14
|114
|11
|कुल योग
|543
|176
|104
|296
|146
|1,265
|132
Displaying rrb_station_master_vacancies_2026_v3.xlsx.
-RRB इस बार सिर्फ एक चरण में कराएगा CBT लिखित परीक्षा
रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर पद की भर्ती के लिए दो चरणों की लिखित परीक्षा खत्म करने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के बजाय सिर्फ एकसिंगल स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा।
एग्जाम पैटर्न
बेसिक साइंस एवं गणित: 30 अंक
डेटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन (DI): 30 अंक
लॉजिकल रीजनिंग: 20 प्रश्न
मेंटल रीजनिंग- 20 प्रश्न
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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