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रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती में खुशखबरी, वैकेंसी बढ़ी, GK GS सेक्शन नहीं, देखें किस RRB जोन में कितने पद

By Pankaj Vijay
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RRB Railway Station Master recruitment 2026: रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती की वैकेंसी की संख्या बढ़कर 1265 हो गई है। जबकि पहले लगभग 1250 वैकेंसी ही बताई गई थी। ऐसे में 15 पदों का इजाफा हुआ है।

Railway Station Master recruitment
रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती में

RRB Railway Station Master recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आज मंगलवार 27 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रेजुएट अभ्यर्थी rrb.indianrailways.gov.in या www.rrbapply.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आवेदन शुरू होते ही रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती के लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। वैकेंसी की संख्या बढ़कर 1265 हो गई है। जबकि पहले लगभग 1250 वैकेंसी ही बताई गई थी। ऐसे में 15 पदों का इजाफा हुआ है। आरआरबी प्रयागराज के हिस्से में 112 पद आए हैं। इनमें उत्तर मध्य रेलवे के 104 और उत्तर रेलवे के आठ पद शामिल हैं। देशभर में पदों के वितरण में मुंबई सबसे आगे है। यहां 125 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद श्रीनगर में 122, चेन्नई में 119, तिरुवनंतपुरम में 114 और प्रयागराज में 112 पद हैं। बेंगलुरु में 102 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के आवेदन 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक किए जा सकेंगे।

बेसिक साइंस छोड़कर पूरा जीके जीएस गायब

रेलवे स्टेशन भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्कीम भी सामने आ गई है। भर्ती परीक्षा में केवल एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी एक चरण में ही लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा में जीके जीएस का कोई अगल से सेक्शन नहीं है। सिर्फ बेसिक साइंस की आपको तैयारी करनी है जिसके कुछ सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक साइंस के प्रश्नों के अलावा आपको किसी भी अन्य जीके जीएस विषय की तैयारी नहीं करनी है। 100 में से कुल 30 प्रश्न मैथ्स और बेसिक साइंस सेक्शन से पूछे जाएंगे।

आवेदन का लिंक

नोटिफिकेशन लिंक

क्या क्या हुए बदलाव

- स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत हुआ करती थी लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को एनटीपीसी भर्ती से हटा लिया गया है। इस बार यह अलग से निकाली गई है।

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- न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 की गई

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आयु संबंधी पात्रता नियम बदल दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 30 वर्ष ही रहेगी।

किस जोन में कितनी वैकेंसी, कैटेगरी वाइज ब्योरा देखें

भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) - स्टेशन मास्टर भर्ती (CEN 08/2026)
क्र.सं.आरआरबीरेलवे ज़ोनURSCSTOBCEWSकुल पदExSM
1अहमदाबादपश्चिम रेलवे (WR)135274314
2अजमेरउत्तर पश्चिम रेलवे (NWR)2331715495
3अजमेरपश्चिम मध्य रेलवे (WCR)61041121
4प्रयागराजउत्तर मध्य रेलवे (NCR)44157281010410
5प्रयागराजउत्तर रेलवे (NR)3112181
6बेंगलुरुदक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR)52121022610211
7भोपालपश्चिम मध्य रेलवे (WCR)2182135495
8भोपालपश्चिम रेलवे (WR)52141131
9भुवनेश्वरपूर्व तट रेलवे (ECoR)92147233
10बिलासपुरमध्य रेलवे (CR)60213121
11बिलासपुरदक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)2374135526
12चंडीगढ़उत्तर रेलवे (NR)193141283
13चेन्नईदक्षिण रेलवे (SR)47198321311912
14गोरखपुरपूर्वोत्तर रेलवे (NER)14904183
15गुवाहाटीपूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR)1652104374
16जम्मू-श्रीनगरउत्तर रेलवे (NR)50189331212212
17कोलकातापूर्व रेलवे (ER)115394323
18कोलकातादक्षिण पूर्व रेलवे (SER)3001151
19मालदापूर्व रेलवे (ER)0040040
20मुंबईमध्य रेलवे (CR)541811321012512
21मुंबईदक्षिण मध्य रेलवे (SCR)194203283
22मुंबईपश्चिम रेलवे (WR)103272242
23मुजफ्फरपुरपूर्व मध्य रेलवे (ECR)52142142
24पटनापूर्व मध्य रेलवे (ECR)52532172
25राँचीपूर्व मध्य रेलवे (ECR)62142152
26राँचीदक्षिण पूर्व रेलवे (SER)47010121
27सिकंदराबाददक्षिण मध्य रेलवे (SCR)3110051
28सिकंदराबाददक्षिण पूर्व तट रेलवे (SCoR)32631212657
29सिलीगुड़ीपूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR)114272263
30तिरुवनंतपुरमदक्षिण रेलवे (SR)42179321411411
कुल योग5431761042961461,265132

Displaying rrb_station_master_vacancies_2026_v3.xlsx.

-RRB इस बार सिर्फ एक चरण में कराएगा CBT लिखित परीक्षा

रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर पद की भर्ती के लिए दो चरणों की लिखित परीक्षा खत्म करने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के बजाय सिर्फ एकसिंगल स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा।

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एग्जाम पैटर्न

बेसिक साइंस एवं गणित: 30 अंक

डेटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन (DI): 30 अंक

लॉजिकल रीजनिंग: 20 प्रश्न

मेंटल रीजनिंग- 20 प्रश्न

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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