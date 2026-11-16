रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का मौका, 1265 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक; ऐसे करें आवेदन

स्टेशन मास्टर भर्ती में इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार इस पद पर भर्ती गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) से अलग स्वतंत्र रूप से आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है।

स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए कब तक करें आवेदन?

अगर आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। लेकिन इसे लेकर अपडेट ये हैं कि अब इस भर्ती की आवेदन की अंतिम तारीक नजदीक आ रही है। जी हां, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर लें, वरना यह मौका हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि इसके लिए महज 9 दिन और बचे हैं। आपको बता दें कि इ इस भर्ती में देशभर में 1265 पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएट अभ्यर्थी rrb.indianrailways.gov.in या www.rrbapply.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

किस जोन में सबसे अधिक वैकेंसी बता दें कि आरआरबी प्रयागराज के हिस्से में 112 पद आए हैं। इनमें उत्तर मध्य रेलवे के 104 और उत्तर रेलवे के आठ पद शामिल हैं। देशभर में पदों के वितरण में मुंबई सबसे आगे है। यहां 125 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद श्रीनगर में 122, चेन्नई में 119, तिरुवनंतपुरम में 114 और प्रयागराज में 112 पद हैं। बेंगलुरु में 102 पदों पर भर्ती की जाएगी।

कई अहम बदलाव इस भर्ती के आवेदन 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक किए जा सकेंगे। स्टेशन मास्टर भर्ती में इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार इस पद पर भर्ती गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) से अलग स्वतंत्र रूप से आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है।

2. यहां आपको स्टेशन मास्टर भर्ती का लिंक दिखेगा, जिसके सामने अप्लाई का लिंक मिलेगा।

3. अप्लाई पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।

4. साथ ही ध्यानपूर्वक सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

चयन प्रक्रिया? स्टेशन मास्टर पद के लिए चयन प्रक्रिया में नीचे दिए चरण शामिल हैं-

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)

दस्तावेज सत्यापन (DV)

मेडिकल परीक्षा

उम्मीदवारों को चयन के सभी निर्धारित चरणों में सफल होना होगा। मेडिकल परीक्षा में निर्धारित मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा।

RRB इस बार सिर्फ एक चरण में कराएगा CBT लिखित परीक्षा रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर पद की भर्ती के लिए दो चरणों की लिखित परीक्षा खत्म करने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के बजाय सिर्फ एकसिंगल स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा।

एग्जाम पैटर्न बेसिक साइंस एवं गणित: 30 अंक

डेटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन (DI): 30 अंक

लॉजिकल रीजनिंग: 20 प्रश्न