Railway Apprentice Vacancy: साउदर्न रेलवे में 3518 अप्रेंटिस पदों के लिए 10th 12th पास करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

Railway Apprentice Bharti 2025: दक्षिण रेलवे (SR) की ओर से आज 25 सितंबर 2025 को 3518 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी sronline.etrpindia.com पर जाकर अप्लाई करें।

Railway RRC SR Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: दक्षिण रेलवे (SR) की ओर से आज 25 सितंबर 2025 को 3518 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी आधिकारिक वेबसाइट sronline.etrpindia.com पर जाएं और अपना आवेदन फॉर्म जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि आज 25 सितंबर 2025 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी आज 25 सितंबर 2025 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता- 1. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र फ्रेशर उम्मीदवारों की 22 वर्ष और आईटीआई उम्मीदवारों की 24 वर्ष तय की गई है।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/बारहवीं या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन शुल्क- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।

स्टाईपेंड- 10वीं पास फ्रेशर्स उम्मीदवारों को हर महीने स्टाईपेंड के रूप में 6000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं पास फ्रेशर्स उम्मीदवारों को हर महीने स्टाईपेंड के रूप में 7000 रुपये दिए जाएंगे। आईटीआई पास उम्मीदवारों को हर महीने स्टाईपेंड के रूप में 7000 रुपये दिए जाएंगे।