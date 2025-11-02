Hindustan Hindi News
RRC NWR Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास रेलवे में 2162 अप्रेंटिस पदों के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

RRC NWR Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास रेलवे में 2162 अप्रेंटिस पदों के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

संक्षेप: Railway RRC NWR Apprentice Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ओर से 2162 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आज नवंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा । उम्मीदवार rrcjaipur.in पर जाकर अभी ऑनलाइन आवेदन करें।

Sun, 2 Nov 2025 10:02 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Railway RRC NWR Apprentice Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ओर से 2162 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आज नवंबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर अभी ऑनलाइन आवेदन करें। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 2162 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द जॉब्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 25 अक्टूबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

एप्लीकेशन फीस-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

