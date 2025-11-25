Hindustan Hindi News
RRC NR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं पास के लिए 4116 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आज से शुरू, फौरन करें अप्लाई

संक्षेप:

Railway Apprentice Recruitment 2025: आरआरसी नई दिल्ली ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे में 4116 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 25 नवंबर से शुरू हो गई है।

Tue, 25 Nov 2025 10:22 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRC NR Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: अगर आप 10वीं-आईटीआई पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी नई दिल्ली) ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 4116 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज 25 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RRC NR की आधिकारिक वेबसाइट https://rrcnr.org/ पर जाकर अभी आवेदन करें। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 24 दिसंबर 2025 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

Railway RRC NR Apprentice Recruitment 2025 Notification Link

Railway RRC NR Apprentice Recruitment 2025 Apply Link

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवारों को 24 दिसंबर 2025 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

एप्लीकेशन फीस-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

