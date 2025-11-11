RRC NER Apprentice Recruitment 2025: रेलवे अप्रेंटिस के 1104 पदों पर आवेदन की लास्ट नजदीक, फौरन करें अप्लाई

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Railway RRC NER Apprentice Recruitment 2025 for 1104 apprenticeship posts ends soon, apply online 10th ITI pass
संक्षेप: Railway Apprentice Recruitment 2025: नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से जल्द ही 1104 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवार ner.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 05:41 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Latest Railway Bharti 2025: रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी गोरखपुर) ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से जल्द ही 1104 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाएं और अपना आवेदन फॉर्म जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 15 नवंबर 2025 ही है।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवारों को 16 अक्टूबर 2025 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

एप्लीकेशन फीस-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Apprentice Vacancies Railway Apprenticeship
