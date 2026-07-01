RRB Group D Result Download Pdf : रेलवे आरआबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड यहां करें चेक
RRB Group D Result Download Pdf : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के 1.08 करोड़ अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ग्रुप डी सीबीटी 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित किए गए थे।
RRB Group D Result Download Pdf : रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के 1.08 करोड़ अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ग्रुप डी सीबीटी 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित किए गए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरीवाइज कुल रिक्तियों के तीन गुना उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया गया है। अभ्यर्थी अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। अगले चरण पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के रोल नंबर की पीडीएफ जारी की गई है। स्कोरकार्ड आज शाम 6 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक पर लॉग इन करके अपना पर्सेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि (DDMMYYYY प्रारूप में) दर्ज करनी होगी। स्कोर कार्ड देखने का लिंक 01.07.2026 (शाम 18:00 बजे) से 16.07.2026 (रात 23:55 बजे) तक उपलब्ध रहेगा।
आगे की चयन प्रक्रिया
लेवल-1 पदों के लिए PET, दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification), चिकित्सा परीक्षा और पैनल प्रकाशन का संचालन संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के 'रेलवे भर्ती सेल (RRC)' द्वारा किया जाएगा। RRB प्रयागराज के चयनित उम्मीदवारों के लिए भविष्य की सभी सूचनाएं अध्यक्ष, RRC प्रयागराज द्वारा दी जाएंगी (आधिकारिक वेबसाइट: www.rrcpryj.org है)।
RRB Group D Result 2024 : रेलवे ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें
स्टेप 1- अपने रीजनल RRB की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2- RRB Group D CEN 08/2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3- लिंक पर क्लिक करने पर, रिजल्ट की PDF खुल जाएगी
स्टेप 4- RRB Group D रिजल्ट PDF में Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें
स्टेप 5- रिजल्ट की PDF डाउनलोड करें और उसे सेव करे
RRB प्रयागराज ग्रुप डी रिजल्ट - Direct Link - blob:https://rrbpryj.gov.in/5fa5a224-3b94-4cea-8b88-6f448b9cce4a
आरआरबी प्रयागराज (RRB Prayagraj) की कटऑफ:
UR (अनारक्षित): 78.12573
SC (अनुसूचित जाति): 72.40928
ST (अनुसूचित जनजाति): 66.6584
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.31772
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 74.14863
आरआरबी भोपाल (RRB Bhopal) की कटऑफ:
UR (अनारक्षित): 77.73449
SC (अनुसूचित जाति): 73.6582
ST (अनुसूचित जनजाति): 67.6709
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 77.41022
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 75.07329
आरआरबी अहमदाबाद (RRB Ahmedabad) की कटऑफ:
UR (अनारक्षित): 72.1634
SC (अनुसूचित जाति): 66.06265
ST (अनुसूचित जनजाति): 62.13333
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 71.14374
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 67.665
आरआरबी भुवनेश्वर (RRB Bhubaneswar) की कटऑफ:
UR (अनारक्षित): 76.68726
SC (अनुसूचित जाति): 67.15071
ST (अनुसूचित जनजाति): 58.1891
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 75.43104
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 69.81246
PET का कार्यक्रम और ई-कॉल लेटर
PET का विस्तृत कार्यक्रम RRC की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को उनका ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर SMS/ईमेल भी भेजा जाएगा।
PET से किनको छूट है
बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD), भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) और कोर्स पूर्ण कर चुके अधिनियम प्रशिक्षु (CCAA) उम्मीदवारों को PET से छूट दी गई है। इसलिए उनके रोल नंबर इस सूची में शामिल नहीं हैं।
उम्मीदवारी की अनंतिम प्रकृति
PET के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी (provisional) है। यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी में कोई विसंगति/कमी पाई जाती है या वे किसी अनुचित गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, तो भर्ती के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। केवल PET के लिए बुलाए जाने से किसी भी उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी