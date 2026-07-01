RRB Group D Result: रेलवे ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट जारी, जानें अब रिजल्ट के बाद आगे क्या? PET के नियम
RRB Group D Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। वैकेंसी के तीन गुना उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसके नियम काफी कड़े हैं।
RRB Group D Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए देश के लगभग 1.08 करोड़ अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बोर्ड ने कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 32438 पदों के लिए 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में किया गया था। लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। बोर्ड ने श्रेणीवार कुल खाली पदों के मुकाबले तीन गुना अधिक उम्मीदवारों को पीईटी के लिए आमंत्रित किया है।
रिजल्ट के बाद अब क्या? जानिए आगे की चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा (CBT) पास करने के बाद छात्रों के मन में यह सवाल है कि आगे का सफर कैसा होगा। बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी होती है। पहला चरण (CBT) संपन्न हो चुका है, जिसमें उम्मीदवारों से सोशल साइंस, गणित, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे गए थे। अब शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को दूसरे चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी पीईटी को भी सफलतापूर्वक पास कर लेंगे, उन्हें अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।
पीईटी (PET) के लिए कड़े हैं नियम: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शर्तें
शारीरिक परीक्षण (PET) के चरण को पास करना बेहद जरूरी है क्योंकि यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसमें फेल होने पर अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसमें दौड़ और वजन उठाना दोनों शामिल हैं।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए शर्तें: 1. पुरुष अभ्यर्थियों को एक बार में 35 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट के भीतर 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। इसके लिए केवल एक ही मौका मिलेगा।
इसके साथ ही, उन्हें 4 मिनट 15 सेकेंड के समय में 1000 मीटर (1 किलोमीटर) की दौड़ पूरी करनी होगी।
महिला उम्मीदवारों के लिए शर्तें: महिला अभ्यर्थियों को एक बार में 20 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी कवर करनी होगी।
उन्हें दौड़ के लिए थोड़ा अधिक समय मिलेगा, जहां उन्हें 5 मिनट 40 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
चयनित उम्मीदवारों को कितना मिलेगा वेतन?
इस कड़े मुकाबले और तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को रेलवे के लेवल-1 के तहत नियुक्ति दी जाएगी। चयनित कर्मियों को 18,000/- रुपये का बेसिक पे-स्केल हर महीने सैलरी मिलेगी, जिसके साथ सरकार द्वारा तय अन्य भत्ते (जैसे डीए, एचआरए आदि) भी जोड़े जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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