RRB ALP Recruitment 2026 : रेलवे असिस्टेंट लोकोपायलट भर्ती में बदलाव, अब 10970 पदों पर होगी भर्ती, जानिए डेटल
RRB ALP Recruitment 2026 : रेलवे भर्ती बोर्ड ने ALP भर्ती 2026 का संशोधित नोटिस जारी कर कुल रिक्तियां 10,970 कर दी हैं। भुवनेश्वर, बिलासपुर और सिकंदराबाद आरआरबी में पद बढ़ाए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है।
RRB ALP Recruitment 2026 : रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2025 को लेकर नया संशोधित नोटिस जारी कर दिया है। पहले जारी नोटिफिकेशन में जितनी सीटें बताई गई थीं, अब उनमें बदलाव किया गया है और कई आरआरबी में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे उन उम्मीदवारों को बड़ा फायदा मिल सकता है जो लंबे समय से रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे थे।
पहले कितनी थीं वैकेंसी?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12 अप्रैल 2025 को सीईएन नंबर 01/2025 के तहत एएलपी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय कुल 11,127 पद घोषित किए गए थे। बाद में जारी संशोधित नोटिस में कुछ बदलाव किए गए और अब कुल रिक्तियों की संख्या 10,970 कर दी गई है। आरआरबी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि भारतीय रेलवे में एएलपी पदों की रिक्तियों में कुछ आरआरबी के लिए संशोधन किया गया है। बाकी बोर्डों की सीटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
किन आरआरबी में बढ़ी सीटें?
संशोधित नोटिस के अनुसार तीन प्रमुख रेलवे भर्ती बोर्डों में पदों की संख्या बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भुवनेश्वर आरआरबी में हुई है।
- भुवनेश्वर आरआरबी में पहले 928 सीटें थीं, जिन्हें अब बढ़ाकर 1,355 कर दिया गया है।
- बिलासपुर आरआरबी में पदों की संख्या 568 से बढ़ाकर 1,068 कर दी गई है।
- सिकंदराबाद आरआरबी में पहले 533 पद थे, जो अब बढ़कर 606 हो गए हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि बाकी 17 आरआरबी की वैकेंसी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया अभी जारी
आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जून 2026 तय की गई है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून 2026 रखी गई है।
फॉर्म सुधारने का भी मिलेगा मौका
रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म सुधारने का मौका भी दिया है। जिन अभ्यर्थियों से आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है, वे 17 जून से 26 जून 2026 के बीच अपने फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए काफी अहम मानी जा रही है जो जल्दबाजी में आवेदन के दौरान गलती कर बैठते हैं।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद RRB ALP Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- अब नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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