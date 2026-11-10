रेलवे में निकली 4600 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास लिए मौका, कल से शुरू होगा आवेदन
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कल यानी 11 नवंबर 2026 से कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और रेलवे में नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, रेलवे ने अप्रेंटिस के 4651 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती रेलवे भर्ती सेल (RRC) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ने निकाली है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कल यानी 11 नवंबर 2026 से कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, उससे पहले ही फॉर्म को भर लें। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
बता दें कि यह भर्ती दिल्ली, लखनऊ, अंबाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद और जम्मू इन 6 क्लस्टर, यूनिट और वर्कशॉप के लिए आई है। सबसे ज्यादा पद 1525 लखनऊ और दिल्ली में 1312 हैं।
क्लस्टर- पदों की संख्या
लखनऊ- 1525
दिल्ली- 1312
अंबाला-979
फिरोजपुर- 740
मुरादाबाद- 63
जम्मू- 32
कुल- 4651
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं-
1. सबसे पहले उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट https://rrcnr.org/ पर जाएं।
2. होमपेज पर Apprentice Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
5. 10वीं और ITI के अंक प्रमाणपत्रों के अनुसार भरें। CGPA होने पर उसे निर्धारित नियमों के अनुसार अंकों में बदलें।
6. अपने ITI ट्रेड के अनुसार क्लस्टर और यूनिट का चयन करें।
7. फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
8. अपनी कटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
9. फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करके उसे सबमिट कर दें।
10. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक-
https://rrcnr.org/downloads/Notification_Act_Appretice_2026.pdf
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
- इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है।
- इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- उम्मीदवारों की 10वीं और ITI दोनों की योग्यता 6 नवंबर 2026 या उससे पहले पूरी होनी चाहिए।
- जिन उम्मीदवारों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
आवेदन शुल्क?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
एससी, एसटी, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।
बिना परीक्षा और इंटरव्यू होगा चयन
नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। मेरिट तैयार करते समय 10वीं और ITI दोनों के अंकों को बराबर वेटेज दिया जाएगा। यानी दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत निकालकर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। मेरिट लिस्ट फरवरी 2027 में जारी होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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