रेलवे में निकली 4600 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास लिए मौका, कल से शुरू होगा आवेदन

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कल यानी 11 नवंबर 2026 से कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और रेलवे में नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, रेलवे ने अप्रेंटिस के 4651 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती रेलवे भर्ती सेल (RRC) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ने निकाली है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कल यानी 11 नवंबर 2026 से कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, उससे पहले ही फॉर्म को भर लें। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

बता दें कि यह भर्ती दिल्ली, लखनऊ, अंबाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद और जम्मू इन 6 क्लस्टर, यूनिट और वर्कशॉप के लिए आई है। सबसे ज्यादा पद 1525 लखनऊ और दिल्ली में 1312 हैं।

क्लस्टर- पदों की संख्या लखनऊ- 1525

दिल्ली- 1312

अंबाला-979

फिरोजपुर- 740

मुरादाबाद- 63

जम्मू- 32

कुल- 4651

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं-

2. होमपेज पर Apprentice Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

5. 10वीं और ITI के अंक प्रमाणपत्रों के अनुसार भरें। CGPA होने पर उसे निर्धारित नियमों के अनुसार अंकों में बदलें।

6. अपने ITI ट्रेड के अनुसार क्लस्टर और यूनिट का चयन करें।

7. फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

8. अपनी कटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

9. फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करके उसे सबमिट कर दें।

10. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

- इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है।

- इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।

- उम्मीदवारों की 10वीं और ITI दोनों की योग्यता 6 नवंबर 2026 या उससे पहले पूरी होनी चाहिए।

- जिन उम्मीदवारों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते।

आवेदन शुल्क? नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

एससी, एसटी, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।