Sarkari Naukri Railways: चार बड़ी रेलवे भर्तियों की आखिरी तारीख नजदीक, आवेदन का न चूकें मौका

Sarkari Naukri Railways: चार बड़ी रेलवे भर्तियों की आखिरी तारीख नजदीक, आवेदन का न चूकें मौका

संक्षेप:

Sarkari Naukri Railways: चार बड़ी रेलवे भर्तियों की तारीखें तेजी से नजदीक आ रही हैं। ग्रेजुएट, अंडरग्रेजुएट और इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी सरकारी नौकरी का मौका है इसलिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

Thu, 27 Nov 2025 08:47 PM
Sarkari Naukri Railways: देशभर में रेल मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों की कई बड़ी भर्तियां फिलहाल चल रही हैं। लेकिन इनमें से चार अहम भर्ती प्रक्रियाओं की डेडलाइन अब तेजी से करीब आ रही है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है बस शर्त यह है कि समय रहते आवेदन पूरा कर दिया जाए। नीचे उन चार प्रमुख नौकरियों का आसान, साफ-सुथरा और अपडेटेड सार पेश है। भारत भर में रेलवे की इन चार भर्ती प्रक्रियाओं से हजारों पदों पर नियुक्तियां होंगी जिनमें टेक्निकल से लेकर नॉन-टेक्निकल तक जैसे पद शामिल हैं। स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर और कई अहम पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इनमें से कुछ की डेडलाइन कुछ ही दिनों में बंद हो रही है, इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरकर, दस्तावेज अपलोड करके और फीस जमा करके समय रहते आवेदन सुनिश्चित करें।

RRB JE भर्ती 2025

आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) समेत कई तकनीकी पदों के लिए चल रही भर्ती का रजिस्ट्रेशन विंडो बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है। यह विस्तार उन उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है जो तैयारी के साथ फार्म भरने में देर कर रहे थे। इस बार विभिन्न जोनों में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे प्रतियोगिता तो कड़ी रहेगी, लेकिन मौका भी पहले से बड़ा है। रेलवे की इंजीनियरिंग श्रेणी में जेई की नौकरी सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी करियर विकल्पों में गिनी जाती है।

RRB NTPC 2025 ग्रेजुएट लेवल 5810 पद

ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए आरआरबी ने 5810 पदों पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती निकाली है। इसमें स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल-कुम-टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क-कुम-टाइपिस्ट जैसे अहम पद शामिल हैं। कुल 8875 पदों में से बड़ी संख्या स्नातक श्रेणी के लिए है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2025 तय की गई है।

RRB NTPC 2025 (इंटर लेवल) 3058 पद

12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3058 वैकेंसी निकली हुई हैं। इसमें जूनियर क्लर्क-कुम-टाइपिस्ट, कमर्शियल-कुम-टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क-कुम-टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क जैसी नॉन-टेक्निकल भूमिकाएं शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में दो CBT परीक्षाएं, टाइपिंग/स्किल टेस्ट और मेडिकल शामिल हैं।

RITES Ltd. भर्ती 40 मैनेजर (सिविल) पद

रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले RITES Ltd. ने मैनेजर (सिविल) के 40 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है।

