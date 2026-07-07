रेलवे में कोटे से नौकरी के लिए अब एक समान नियम, ट्रायल के साथ CBT या TBT भी होगा अनिवार्य
भारतीय रेलवे में अनुकंपा, स्काउट एंड गाइड, खेल और सांस्कृतिक कोटा के तहत होने वाली भर्तियों के लिए अब देशभर में एक जैसी प्रक्रिया लागू होगी। ट्रायल के साथ सीबीटी या टीबीटी भी देना अनिवार्य होगा।
भारतीय रेलवे में अनुकंपा, स्काउट एंड गाइड, खेल और सांस्कृतिक कोटा के तहत होने वाली भर्तियों के लिए अब देशभर में एक जैसी प्रक्रिया लागू होगी। इसके तहत अभ्यर्थियों को ट्रायल के साथ-साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी या टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी टीबीटी भी देना अनिवार्य होगा। इसकी कवायद रेलवे बोर्ड ने शुरू भी कर दी है। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (एन) यूके तिवारी ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को पत्र भेजकर इसकी व्यवहार्यता पर जल्द सुझाव मांगे हैं। इस सूची में सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे को छोड़कर सभी जोन शामिल हैं। अभी तक चारों कोटा में भर्ती के लिए अलग-अलग जोन में अलग-अलग नियम चल रहे हैं। परीक्षा में एकरूपता के लिए रेलवे बोर्ड यह बदलाव कर रहा है।
ट्रायल व उपलब्धियों के आधार पर चयन
बता दें कि पूमरे में सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के तहत ट्रायल और उपलब्धियों के आधार पर चयन होता है। अलग से कोई परीक्षा नहीं होती। वहीं, अनुकंपा नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता और लिखने-पढ़ने की क्षमता जांचने के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है। जबकि, सांस्कृतिक कोटा के लिए गायन, वादन या कला प्रस्तुति के साथ लिखित परीक्षा कराई जाती है। चयन का मुख्य आधार प्रदर्शन है। स्काउट एंड गाइड के लिए हर जोन में अलग व्यवस्था है।
एक जैसी होगी भर्ती प्रक्रिया
रेलवे बोर्ड का मानना है कि देश के किसी भी हिस्से में भर्ती का तरीका और मानक समान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अब सभी कोटा में सीबीटी या टीबीटी को अनिवार्य करने की तैयारी है। बोर्ड निदेशक ने सभी जोनल मुख्यालय को भेजे पत्र में बताया है कि 24 अप्रैल 2026 को स्काउट एंड गाइड, कल्चरल कोटा और अनुकंपा नियुक्तियों में सीबीटी-टीबीटी के जरिए परीक्षा कराने को लेकर सभी जोन से सुझाव मांगे गए थे।
रेलवे ने जारी किया सीबीटी 2 का हॉल टिकट, यहां करें डाउनलोड
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी एनटीपीसी (NTPC) ग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड की तरफ से यह अहम कदम आज यानी 6 जुलाई 2026 को उठाया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण की परीक्षा को अच्छे अंकों से पास किया था, वे अब बिना किसी देरी के अपना ऑनलाइन हॉल टिकट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि प्रशासनिक तैयारियों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा और इसी सिलसिले में परीक्षा की तारीख 10 जुलाई 2026 तय की गई है। इससे पहले उम्मीदवारों को परीक्षा के शहर की जानकारी देने के लिए 30 जून 2026 को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की गई थी ताकि बाहर से आने वाले छात्र अपने सफर का रिजर्वेशन और ठहरने का बंदोबस्त पहले से कर सकें। अब ठीक परीक्षा से चार दिन पहले मुख्य हॉल टिकट जारी करके बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा पूरी तरह से अपने निर्धारित समय पर ही देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी