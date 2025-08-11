Railway ICF Apprentices Recruitment 2025 ends today Apply Online for 1010 posts 10th 12th pass jobs ICF Apprentices Recruitment 2025: रेलवे में 1010 अप्रेंटिस पदों की लास्ट डेट आज, 10वीं पास फौरन करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
ICF Apprentices Recruitment 2025: रेलवे में 1010 अप्रेंटिस पदों की लास्ट डेट आज, 10वीं पास फौरन करें अप्लाई

Railway ICF Apprentice Recruitment 2025: रेलवे ICF अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 11 अगस्त 2025 को बंद कर दी जाएगी। विभिन्न इंजीनियरिंग ट्रेडों में कुल 1010 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:17 AM
Railway ICF Trade Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की ओर से आज 11 अगस्त 2025 को 1010 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न इंजीनियरिंग ट्रेडों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025 शाम 5:30 बजे तक तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट pb.icf.gov.in या apprenticeblw.in पर जाना होगा।

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस की भर्ती के जरिए कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर और अन्य ट्रेडों के लिए कुल 1010 पदों को भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता-

जो उम्मीदवार आईसीएफ चेन्नई अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक नोटिफिकेशन के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदकों को कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

उम्र सीमा-

आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष होनी चाहिए और ऊपरी आयु सीमा अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। जहां आईटीआई उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 15 से 24 साल और नॉन-आईटीआई उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 15 से 22 साल होनी चाहिए।

सैलरी-

10वीं पास करने वाले फ्रेशर्स को सिलेक्ट होने पर हर महीने 6000 रुपये,12वीं पास करने वाले फ्रेशर्स को सिलेक्ट होने पर हर महीने 7000 रुपये और एक्स-आईटीआई के उम्मीदवारों को 7000 रुपये दिए जाएंगे।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.gov.in या apprenticeblw.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

