Railway ICF Apprentice 2026: 10वीं-ITI पास के लिए रेलवे में 1010 अप्रेंटिस पद भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी
Railway ICF Apprentice Recruitment 2026: रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) ने 1010 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं व ITI पास युवा बिना लिखित परीक्षा के सीधे मेरिट के आधार पर pb.icf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
Railway ICF Apprentice Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में काम करने और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करने का सपना देख रहे 10वीं पास तथा आईटीआई (ITI) होल्डर्स के लिए एक बेहद शानदार खबर आई है। भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF), चेन्नई ने अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेडों में कुल 1,010 रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे तक तय की गई है।
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के बिना सीधे उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं और आईटीआई के अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
ट्रेड्स और सीटों की डिटेल्स
यह भर्ती फ्रेशर्स और आईटीआई दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, और पासा (PASAA) जैसे प्रमुख तकनीकी ट्रेड्स शामिल हैं।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
फ्रेशर्स श्रेणी: उम्मीदवार ने कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा पास की हो। साइंस और गणित विषयों का होना आवश्यक है।
आईटीआई श्रेणी: उम्मीदवार ने 50% अंकों के साथ 10वीं पास करने के साथ-साथ NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) या आईटीआई डिप्लोमा हासिल किया हो।
आयु सीमा
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 7 सितंबर 2026 कट-ऑफ तिथि के अनुसार की जाएगी। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 3 वर्ष तथा दिव्यांगजनों (PwBD) को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड
ट्रेनिंग की अवधि के दौरान चयनित अप्रेंटिसों को रेलवे के नियमानुसार प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा:
फ्रेशर्स (10वीं पास - प्रथम वर्ष): 6,000 रुपये प्रति माह
फ्रेशर्स (12वीं पास - प्रथम वर्ष): 7,000 रुपये प्रति माह
आईटीआई (ITI अभ्यर्थी): 7,000 रुपये प्रति माह
आवेदन कैसे करें?
योग्य एवं इच्छुक छात्र आईसीएफ चेन्नई के आधिकारिक भर्ती पोर्टल pb.icf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि महिलाओं, SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से नि:शुल्क है। जो छात्र रेलवे में भविष्य बनाना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन फॉर्म जरूर सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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