Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Railway ICF Apprentice 2026: 10वीं-ITI पास के लिए रेलवे में 1010 अप्रेंटिस पद भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Railway ICF Apprentice Recruitment 2026: रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) ने 1010 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं व ITI पास युवा बिना लिखित परीक्षा के सीधे मेरिट के आधार पर pb.icf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

railway apprentice recruitment 2026
रेलवे ICF में 1010 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती

Railway ICF Apprentice Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में काम करने और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करने का सपना देख रहे 10वीं पास तथा आईटीआई (ITI) होल्डर्स के लिए एक बेहद शानदार खबर आई है। भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF), चेन्नई ने अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेडों में कुल 1,010 रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे तक तय की गई है।

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के बिना सीधे उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं और आईटीआई के अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

ट्रेड्स और सीटों की डिटेल्स

यह भर्ती फ्रेशर्स और आईटीआई दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, और पासा (PASAA) जैसे प्रमुख तकनीकी ट्रेड्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए 9800+ सरकारी नौकरियां, फटाफट करें अप्लाई

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता

फ्रेशर्स श्रेणी: उम्मीदवार ने कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा पास की हो। साइंस और गणित विषयों का होना आवश्यक है।

आईटीआई श्रेणी: उम्मीदवार ने 50% अंकों के साथ 10वीं पास करने के साथ-साथ NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) या आईटीआई डिप्लोमा हासिल किया हो।

ये भी पढ़ें:NTPC में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर निकली भर्ती, 2 लाख तक सैलरी

आयु सीमा

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 7 सितंबर 2026 कट-ऑफ तिथि के अनुसार की जाएगी। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 3 वर्ष तथा दिव्यांगजनों (PwBD) को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

Railway ICF Apprentice Recruitment 2026 Notification Link

हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड

ट्रेनिंग की अवधि के दौरान चयनित अप्रेंटिसों को रेलवे के नियमानुसार प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा:

फ्रेशर्स (10वीं पास - प्रथम वर्ष): 6,000 रुपये प्रति माह

फ्रेशर्स (12वीं पास - प्रथम वर्ष): 7,000 रुपये प्रति माह

आईटीआई (ITI अभ्यर्थी): 7,000 रुपये प्रति माह

ये भी पढ़ें:पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन

आवेदन कैसे करें?

योग्य एवं इच्छुक छात्र आईसीएफ चेन्नई के आधिकारिक भर्ती पोर्टल pb.icf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि महिलाओं, SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से नि:शुल्क है। जो छात्र रेलवे में भविष्य बनाना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन फॉर्म जरूर सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Railway Apprenticeship Apprentice Vacancies Job Alert
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।