Hindi Newsकरियर न्यूज़Railway ECR Apprentice Recruitment 2025 for 1149 posts apply online 10th ITI pass jobs naukri

Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं पास के लिए 1149 अप्रेंटिस पदों पर निकली नौकरी, तुरंत करें अप्लाई

संक्षेप: RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 1149 अप्रेंटिस पदों पर नौकरी निकाली है । उम्मीदवार अप्रेंटिस पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Tue, 14 Oct 2025 07:26 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं पास के लिए 1149 अप्रेंटिस पदों पर निकली नौकरी, तुरंत करें अप्लाई

Railway Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईसीआर ने अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिस पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1149 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द जॉब्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 25 अक्टूबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

