Jobs: रेलवे में अप्रेंटिस की बंपर भर्ती, 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए 2,008 पदों पर मौका
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) जयपुर ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 2,008 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास और ITI धारक उम्मीदवार 22 नवंबर 2026 तक rrcjaipur.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे में काम करने और तकनीकी अनुभव हासिल करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) जयपुर की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) में अप्रेंटिसशिप के 2,008 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर जैसे विभिन्न रेलवे मंडलों तथा वर्कशॉप में 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सुनहरा मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में चयन के लिए अभ्यर्थियों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RRC जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 23 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 22 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क: सामान्य (UR), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है।
शुल्क में छूट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (PWD) और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) या 10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड (जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन आदि) में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
आयु सीमा (22 नवंबर 2026 के अनुसार): अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा में छूट: सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों (SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
बिना परीक्षा कैसे होगा चयन?
इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा 10वीं कक्षा और ITI में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत निकालकर ट्रेड-वाइज और डिवीजन-वाइज मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। समय सीमा का ध्यान रखते हुए इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तारीख 22 नवंबर से पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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