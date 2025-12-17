Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास रेलवे के 1785 अप्रेंटिस पदों के लिए फौरन करें अप्लाई, लास्ट डेट आज

संक्षेप: Railway Recruitment 2025: दक्षिण-पूर्वी रेलवे की ओर से आज 17 दिसंबर 2025 को 1785 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अभी www.rrcser.co.in पर जाएं और अपना आवेदन जमा कीजिए।

Railway Latest Bharti 2025: दक्षिण-पूर्वी रेलवे की ओर से आज 17 दिसंबर 2025 को 1785 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाएं और अपना आवेदन जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि आज 17 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी आज 17 दिसंबर ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता- 1. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए और 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की आयु 24 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT द्वारा जारी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

South Eastern Railway Apprentice Recruitment 2025 Apply online Link एप्लीकेशन फीस- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी PWD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।